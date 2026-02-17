バターとレモンの風味がイイ！しっとり食べやすい「レモンマドレーヌ」
Xフォロワー数72万人超（2026年2月時点）を誇る「ぼく」さんは、地元の菓子業界で4年半の修業を積んだ後、上京してアニメ会社のアニメーターとして就職。その後、SNSで公開したレシピイラストが注目を集め、イラスト料理研究家として活躍しています。ぼくさんが紹介するのは、初心者でも簡単で再現性が高い絶品おやつのレシピ。手順は少なく、オーブン不要、さらに家にある道具だけで作れるため、初心者でも気軽にトライできます。
※本記事はぼく著の書籍『多幸感で満たされる〜！ぼく流 禁断のスイーツ』から一部抜粋・編集しました。
■甘酸っぱくて香り豊かな「レモンマドレーヌ」
バターとレモンの風味が良い、しっとりめの食べやすいマドレーヌです。
【材料】（7個分）
Ａ・砂糖…50g
・卵…1個
・バター（常温）…50g
Ｂ・レモン汁…大さじ1
・レモンの皮すりおろし…1個分
・アーモンドプードル…30g
・薄力粉…50g
・ベーキングパウダー… 小さじ1/2（2g）
Ｃ・粉砂糖…大さじ5
・レモン汁…大さじ1/2
【使用道具】
泡立て器
ボウル
（1）ボウルにAを入れてすり混ぜる
（2）Bを加えてダマがないように混ぜ、最後に溶かしたバター50g ( 常温バターを500wで30秒レンチン)を加え混ぜる
（3）生地を厚手のアルミカップの7分目まで流す。焦げてきたらアルミホイルをかぶせつつ、トースターで13分焼く
※トースターで焼く→オーブンに変更可能です。様子を見ながら180度で同じ時間焼いてください
（4）十分に冷ましたら、Cを混ぜたレモンアイシングでマドレーヌにデコレーションする
◆ポイント
サイズ70mm×70mm×32mmのアルミカップで7個できたよ
著＝ぼく／『多幸感で満たされる〜！ぼく流 禁断のスイーツ』