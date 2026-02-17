甘酸っぱくて香り豊か


混ぜて冷やすだけ！バレンタインに「いちごチョコムースケーキ」

Xフォロワー数72万人超（2026年2月時点）を誇る「ぼく」さんは、地元の菓子業界で4年半の修業を積んだ後、上京してアニメ会社のアニメーターとして就職。その後、SNSで公開したレシピイラストが注目を集め、イラスト料理研究家として活躍しています。ぼくさんが紹介するのは、初心者でも簡単で再現性が高い絶品おやつのレシピ。手順は少なく、オーブン不要、さらに家にある道具だけで作れるため、初心者でも気軽にトライできます。

初めてのお菓子作りはもちろん、特にチョコレートを使ったスイーツはバレンタインのプレゼントなどにもぴったりです。

※本記事はぼく著の書籍『多幸感で満たされる〜！ぼく流 禁断のスイーツ』から一部抜粋・編集しました。

■甘酸っぱくて香り豊かな「レモンマドレーヌ」

バターとレモンの風味が良い、しっとりめの食べやすいマドレーヌです。

レモンマドレーヌ


【材料】（7個分）

Ａ・砂糖…50g

　・卵…1個

・バター（常温）…50g

Ｂ・レモン汁…大さじ1

　・レモンの皮すりおろし…1個分

　・アーモンドプードル…30g

　・薄力粉…50g

　・ベーキングパウダー… 小さじ1/2（2g）

Ｃ・粉砂糖…大さじ5

　・レモン汁…大さじ1/2

【使用道具】

泡立て器

ボウル

（1）ボウルにAを入れてすり混ぜる

ボウルにAを入れてすり混ぜる


（2）Bを加えてダマがないように混ぜ、最後に溶かしたバター50g ( 常温バターを500wで30秒レンチン)を加え混ぜる

溶かしたバターを加え混ぜる


（3）生地を厚手のアルミカップの7分目まで流す。焦げてきたらアルミホイルをかぶせつつ、トースターで13分焼く

　※トースターで焼く→オーブンに変更可能です。様子を見ながら180度で同じ時間焼いてください

生地を厚手のアルミカップの7分目まで流す


（4）十分に冷ましたら、Cを混ぜたレモンアイシングでマドレーヌにデコレーションする

レモンアイシングでマドレーヌにデコレーションする


コルネの作り方


◆ポイント

サイズ70mm×70mm×32mmのアルミカップで7個できたよ

著＝ぼく／『多幸感で満たされる〜！ぼく流 禁断のスイーツ』