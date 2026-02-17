King ＆ Princeが2月16日に放送されたTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演し、「Waltz for Lily」と「Theater」の2曲を披露。グループ公式Xと番組公式Xでそれぞれの衣装のオフショットが公開された。

【写真】King ＆ Princeオールホワイト衣装＆ワイドデニム衣装『CDTV』オフショット①～④

■「Waltz for Lily」と「Theater」で衣装をガラッとチェンジ

King ＆ Princeは「Waltz for Lily」を披露した際は真っ白な衣装を着用。

グループ公式Xで公開されたオフショットでは、首回りにパールのゴージャスな装飾や花の刺繍、細いシルバーチェーンで彩られた衣装をまとってサムズアップする永瀬廉と、ゴールドのネックレスとチェーンベルト、さらに白いシースルーの手袋をはめてキリッと前を見つめるピンク髪の高橋海人（「高」ははしごたかが正式表記）が寄り添っている。

番組公式Xでは違ったカットを公開。高橋のキリッとした表情は変わらないが、永瀬は両手でサムズアップし、より楽しそうな笑顔を浮かべている。

コメント欄には「二輪の百合のようで儚い」「王子様のよう」「優美すぎて天使みたい」などといったファンの声が続々と到着

そして、もう一曲「Theater」も披露。ガラッと雰囲気を変えて、ふたりともワイドデニムのストリート風衣装でパフォーマンスした。

グループ公式Xでは、ペイントやダメージ加工が印象的なブルーデニムに、ネクタイとシャツ＆青いパーカー＆黒ジャケットをレイヤードしたスタイルで片手をあげた永瀬と、ポケットがたくさんついたカーゴパンツ風の色落ちデニムに、白ジャージとサングラス、パールネックレスにスカーフを合わせて、ダブルピースを決めた高橋が並んでいる。高橋の厚底靴にも注目だ。

番組公式Xでは、その衣装で立ち位置を交換し、永瀬はカメラ目線、高橋は引き続きダブルピースだが、今にも踊り出しそうな躍動感を見せている。

こちらのコメント欄にも「白衣装との振り幅がいい」「海ちゃんこの靴で踊るのすごすぎる」「髪色とコーデが似合ってる」などといったファンの声が届いている。

■『CDTV』白衣装オフショット①

■『CDTV』白衣装オフショット②

■『CDTV』ワイドデニムコーデオフショット①

■『CDTV』ワイドデニムコーデオフショット②