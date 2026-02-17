17日14時現在の日経平均株価は前日比412.11円（-0.73％）安の5万6394.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は664、値下がりは877、変わらずは49。



日経平均マイナス寄与度は204.56円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が89.58円、信越化 <4063>が30.08円、リクルート <6098>が26.27円、ファナック <6954>が22.9円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を53.15円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が32.84円、ファストリ <9983>が13.64円、トヨタ <7203>が7.19円、住友ファーマ <4506>が7.04円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は繊維で、以下、ガラス・土石、石油・石炭、空運と続く。値下がり上位には情報・通信、機械、サービスが並んでいる。



※14時0分0秒時点



株探ニュース

