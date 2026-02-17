ローカル線ぶらり旅inひたちなか海浜鉄道

今回の舞台はひたちなか海浜鉄道湊線！
２０２９年に向けて、３キロ路線を延ばし
新しい駅が、２駅誕生する奇跡のローカル線なんです！
マドンナは「ローカル線」２度目の登場！＝LOVEの郄松瞳さん！
海沿いの温泉施設が豊富な阿字ヶ浦駅を目指し、
午後６時までに途中８駅でご当地名物を探します！

【出演者】
松尾駿・有岡大貴
ゲスト：石原良純・郄松瞳（＝LOVE）

※以下、紹介した商品やイベントは撮影時のものです
▼殿山駅
▽あ印
・中華いか山菜(300g) ６００円
・中華たこ山菜(300g) ６００円
▽日中商会
・鹿嶋産ゆでだこ(100g) ５３８円〜
※店舗によって価格は異なります

▼平磯駅
▽くじらの大ちゃん

▼美乃浜学園駅
▽美乃浜学園
▽観濤所（カントウジョ）

▼阿字ヶ浦画駅
▽ほしいも神社/堀出神社
▽cafe kuil（カフェ クイル）
・自家製スイートポテト（限定２０個） ３００円
▽阿字ヶ浦温泉のぞみ
・あんこう鍋１人前 ３０８０円
・雑炊セット ３８５円

ホテル三日月調査

年々リニューアルを繰り返し、今や３世代から愛される
アミューズメントパークになっている「龍宮城スパホテル三日月」を
観光大使トリオが鋭い視点で人気の秘密を徹底調査！

＜ＶＴＲ出演＞
八乙女光・松尾駿・船越英一郎・伊藤遼アナ

◼︎龍宮城スパホテル三日月
※お部屋の価格は時期によって異なります

◎龍宮亭
小湊鐵道ルーム　1人あたり２万9700円〜
３社合同ルーム　１にあたり２万9700円〜
アドベンチャールーム　1人あたり２万6400円〜

◎富士見亭
基準室　1人あたり２万8600円〜
クラブルーム貴賓室　1人あたり５万600円〜
バイキングレストラン「さくら」　日帰りの場合大人9500円〜
オールデイダイニング「凪」　1日１組限定 なでしこコース　１万5000円
日帰りの利用も可能
※料金・お食事内容は時期によって変更となる場合があります

◎お祭りランド
・軽食&喫茶「四季彩」
まんぷくハンバーグカレー　1450円
メープルホットケーキ　700円

・そば・うどん処「乃りたけ」
名物 海苔そば　1250円

・おみやげ処「BOSO TAMATEBAKO」
あさりのしぐれ煮　700円
食べるかつお　760円

・横浜釣り堀王国 　入場料 平日パック 大人1980円
　釣った魚は追加料金で調理してくれる
真鯛　1680円
シマアジ　3780円

◎干潟の動物園アニマルリゾートNOAH
入場料 大人1500円

◎花火
週末限定イベント
1発6000円〜打ち上げ可能