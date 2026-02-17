２月１７日（火）のヒルナンデス！は・・・ローカル線ぶらり旅inひたちなか海浜鉄道＆ホテル三日月調査
ローカル線ぶらり旅inひたちなか海浜鉄道
今回の舞台はひたちなか海浜鉄道湊線！
２０２９年に向けて、３キロ路線を延ばし
新しい駅が、２駅誕生する奇跡のローカル線なんです！
マドンナは「ローカル線」２度目の登場！＝LOVEの郄松瞳さん！
海沿いの温泉施設が豊富な阿字ヶ浦駅を目指し、
午後６時までに途中８駅でご当地名物を探します！
【出演者】
松尾駿・有岡大貴
ゲスト：石原良純・郄松瞳（＝LOVE）
▼殿山駅
▽あ印
・中華いか山菜(300g) ６００円
・中華たこ山菜(300g) ６００円
▽日中商会
・鹿嶋産ゆでだこ(100g) ５３８円〜
※店舗によって価格は異なります
▼平磯駅
▽くじらの大ちゃん
▼美乃浜学園駅
▽美乃浜学園
▽観濤所（カントウジョ）
▼阿字ヶ浦画駅
▽ほしいも神社/堀出神社
▽cafe kuil（カフェ クイル）
・自家製スイートポテト（限定２０個） ３００円
▽阿字ヶ浦温泉のぞみ
・あんこう鍋１人前 ３０８０円
・雑炊セット ３８５円
ホテル三日月調査
年々リニューアルを繰り返し、今や３世代から愛される
アミューズメントパークになっている「龍宮城スパホテル三日月」を
観光大使トリオが鋭い視点で人気の秘密を徹底調査！
＜ＶＴＲ出演＞
八乙女光・松尾駿・船越英一郎・伊藤遼アナ
◼︎龍宮城スパホテル三日月
※お部屋の価格は時期によって異なります
◎龍宮亭
小湊鐵道ルーム 1人あたり２万9700円〜
３社合同ルーム １にあたり２万9700円〜
アドベンチャールーム 1人あたり２万6400円〜
◎富士見亭
基準室 1人あたり２万8600円〜
クラブルーム貴賓室 1人あたり５万600円〜
バイキングレストラン「さくら」 日帰りの場合大人9500円〜
オールデイダイニング「凪」 1日１組限定 なでしこコース １万5000円
日帰りの利用も可能
※料金・お食事内容は時期によって変更となる場合があります
◎お祭りランド
・軽食&喫茶「四季彩」
まんぷくハンバーグカレー 1450円
メープルホットケーキ 700円
・そば・うどん処「乃りたけ」
名物 海苔そば 1250円
・おみやげ処「BOSO TAMATEBAKO」
あさりのしぐれ煮 700円
食べるかつお 760円
・横浜釣り堀王国 入場料 平日パック 大人1980円
釣った魚は追加料金で調理してくれる
真鯛 1680円
シマアジ 3780円
◎干潟の動物園アニマルリゾートNOAH
入場料 大人1500円
◎花火
週末限定イベント
1発6000円〜打ち上げ可能