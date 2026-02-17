ローカル線ぶらり旅inひたちなか海浜鉄道



今回の舞台はひたちなか海浜鉄道湊線！

２０２９年に向けて、３キロ路線を延ばし

新しい駅が、２駅誕生する奇跡のローカル線なんです！

マドンナは「ローカル線」２度目の登場！＝LOVEの郄松瞳さん！

海沿いの温泉施設が豊富な阿字ヶ浦駅を目指し、

午後６時までに途中８駅でご当地名物を探します！



【出演者】

松尾駿・有岡大貴

ゲスト：石原良純・郄松瞳（＝LOVE）





※以下、紹介した商品やイベントは撮影時のものです▼殿山駅▽あ印・中華いか山菜(300g) ６００円・中華たこ山菜(300g) ６００円▽日中商会・鹿嶋産ゆでだこ(100g) ５３８円〜※店舗によって価格は異なります▼平磯駅▽くじらの大ちゃん▼美乃浜学園駅▽美乃浜学園▽観濤所（カントウジョ）▼阿字ヶ浦画駅▽ほしいも神社/堀出神社▽cafe kuil（カフェ クイル）・自家製スイートポテト（限定２０個） ３００円▽阿字ヶ浦温泉のぞみ・あんこう鍋１人前 ３０８０円・雑炊セット ３８５円ホテル三日月調査年々リニューアルを繰り返し、今や３世代から愛されるアミューズメントパークになっている「龍宮城スパホテル三日月」を観光大使トリオが鋭い視点で人気の秘密を徹底調査！＜ＶＴＲ出演＞八乙女光・松尾駿・船越英一郎・伊藤遼アナ◼︎龍宮城スパホテル三日月※お部屋の価格は時期によって異なります◎龍宮亭小湊鐵道ルーム 1人あたり２万9700円〜３社合同ルーム １にあたり２万9700円〜アドベンチャールーム 1人あたり２万6400円〜◎富士見亭基準室 1人あたり２万8600円〜クラブルーム貴賓室 1人あたり５万600円〜バイキングレストラン「さくら」 日帰りの場合大人9500円〜オールデイダイニング「凪」 1日１組限定 なでしこコース １万5000円日帰りの利用も可能※料金・お食事内容は時期によって変更となる場合があります◎お祭りランド・軽食&喫茶「四季彩」まんぷくハンバーグカレー 1450円メープルホットケーキ 700円・そば・うどん処「乃りたけ」名物 海苔そば 1250円・おみやげ処「BOSO TAMATEBAKO」あさりのしぐれ煮 700円食べるかつお 760円・横浜釣り堀王国 入場料 平日パック 大人1980円釣った魚は追加料金で調理してくれる真鯛 1680円シマアジ 3780円◎干潟の動物園アニマルリゾートNOAH入場料 大人1500円◎花火週末限定イベント1発6000円〜打ち上げ可能