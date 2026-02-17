アパレルブランド「ADDIXY」と漫画『NANA』がコラボレーション！作品の世界観たっぷりのポップアップストアをレポート
アパレルブランド「ADDIXY」(アディクシー)と、漫画『NANA』のスペシャルコラボレーションが実現。2026年2月6日からの商品の予約販売開始を記念し、作品の世界観にどっぷりと浸れる期間限定のポップアップストアが東京・渋谷に登場した(すでに終了)。
【写真】あこがれの『NANA』の世界観が体験できる店内(写真は東京会場)
今回は、2月21日(土)から開催される大阪会場を前に、その胸熱なポップアップストアをレポートする。
■アパレルブランド「ADDIXY」とは？
「ADDIXY」は、“中毒性のある刺激を日常に”をコンセプトに、ミュージックカルチャーとクラシカルなファッションを融合させたファッションを提案するブランド。
ブランドディレクターの堀内咲季さんも長年音楽に携わってきたそうで、特にロックやバンドカルチャーの空気感を大切にしている。なかでも『NANA』は、10代のころにファッションや生き様に心を震わせた大切な作品だという。
今回のコレクションは、音楽と『NANA』から受け取った感性を、日常に自然になじむ現代のファッションとして再解釈したものなのだとか。
■東京会場の様子をレポート！
会場内には、物語の中心人物であるナナ、レン、シンからインスピレーションを受けた、モードで洗練されたアイテムがメインで並んでいた。
「ADDIXY×NANA CHECK CROPPED JACKET」(税抜き4万円)と「ADDIXY×NANA CHECK HEM SKIRT」(税抜き2万9000円)は、ナナがまとっていたクラシカルなテーラリングとパンクスピリットに、現代の感性をプラスしたひと品。ジャケットの左襟にはナナのタトゥーを象徴する“蓮”モチーフのチャームがあり、ファンの心をくすぐる。
また、「ADDIXY×NANA LEATHER CHECK JACKET」(税抜き4万8000円)は、レンが持つ力強さと孤独の2つの表情を異素材のコントラストで表現しているようだ。
ほかにも、シンからインスピレーションを受けたアイテムや、ナナとハチが一緒に暮らした「707号室」をモチーフにしたTシャツ、部屋の鍵がチャームになったトートバッグなど、幅広いラインナップが展開されている。
さらに東京会場には、作中の人気バンド「BLACK STONES」のリハーサルスタジオを再現した特設フォトスポット(※)も登場していた。
※大阪会場では実施なし。
なお、公式オンラインストアでは予約購入特典として「ADDIXY × NANA コラボショッパー」や「限定カード付きオリジナルカードホルダー」などを展開している。詳細は公式サイトをチェックしよう。
大阪会場は2月21日(土)〜2月23日(月)に大阪・心斎橋の「ATELIER ECRU」で開催。この機会に、「ADDIXY」と『NANA』が作り上げる世界を肌で感じてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
