2026年2月16日、韓国・イーデイリーは「憲政史上初めて、そろって実刑判決を受けた尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領夫妻が拘置所でソル（旧正月）連休を迎えた」と伝えた。

矯正当局は旧正月の期間中、受刑者に特別食を別途、提供しない。家族などとの面会も認めていない。

尹前大統領が収監されているソウル拘置所の17日の献立は、朝食が「雑煮、のりのふりかけ、白菜キムチ」、昼食が「牛肉入りみそチゲ、じゃがいもとハムの細切り炒め、レタスとゆずのサラダ、白菜キムチ」、夕食が「練り物入りスープ、じゃがいもと牛肉の煮物、ねぎと大根のあえ物、白菜キムチ」。餅、果物など、外部からの寄付はないという。

金建希（キム・ゴンヒ）夫人が収監されているソウル南部拘置所は、朝食が「牛肉入り辛口スープ、らっきょう漬け、白菜キムチ」、昼食が「雑煮、いかの塩辛のあえ物、チャプチェ、白菜キムチ」、夕食が「わかめスープ、鶏肉とキムチの煮物、緑豆ムクのあえ物、カクテキ」。寄付された餅とバナナも提供される。

拘置所では旧正月連休の16〜18日、KBS1、MBC、SBS、EBS1の生放送を視聴できる。

尹前大統領は、高位公職者犯罪捜査処の逮捕令状執行を阻止した罪で先月16日に懲役5年を言い渡された。「非常戒厳」宣言を巡る内乱首謀罪は連休明けの19日に一審判決が出る予定。検察は死刑を求刑している。

金建希夫人は先月28日、資本市場法違反、政治資金法違反、特定犯罪加重処罰法上のあっせん収賄などの罪で懲役1年8月を宣告された。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「クズ夫婦にそんなにいい物を食べさせるのか？」「こんなやつらに雑煮を食べさせるなんて税金がもったいない」「こういう施設では食事の量を減らして、ひもじさを体験させるべきだ」「餅がのどに詰またらいいのに」「おいしそうな献立だね。長い時間を監獄で過ごすために、たくさん食べて健康にね」などの声が寄せられている。（翻訳・編集/麻江）