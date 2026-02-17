歌手の山川豊がデビュー４５年を迎えた。

記念曲「駅」に加え、兄の鳥羽一郎、おいの木村徹二との共演曲「あぁひとり旅」（いずれもクラウン）を出した。末期がんで闘病しながらの精力的な活動について聞いた。（編集委員 西田浩）

「がんを宣告された時、もはや歌えないのではとショックを受けた。ただ抗がん剤が効いて、舞台に立って存分に歌えている。その幸せをかみしめています」

２０２３年秋にステージ４の肺がんと診断され、翌年１月に公表。治療を続けながら歌手活動を続ける。そして「無理だろうと諦めていた」デビュー４５年の節目を迎えられた。

記念曲は自作することにした。「これまでアルバムの中の１曲やシングル曲の併録曲を手がけたことはあったが、シングル曲は初めて。節目の年にチャレンジしたかった」

曲作りは手探りではじまった。「僕がデビューした昭和の薫りを感じさせる歌謡曲路線の作品」という基本路線は決めた。しかし、なかなかアイデアがわかない中、たまたま見た高倉健主演の映画「駅 ＳＴＡＴＩＯＮ」（１９８１年）に触発されたという。

「高倉さん演じる刑事が倍賞千恵子さん扮（ふん）する女主人の切り盛りする居酒屋に入り、そこで八代亜紀さんの名曲『舟唄』がさりげなく流れる。その何とも切ない空気感がヒントになり旋律が浮かんできました」

作詞家のかず翼にこういった事情を伝え、冬の駅での男女の別れを描いた歌詞が完成すると、哀愁と温かみが同居する叙情的な旋律と見事に調和していた。それを山川が低音を利かせた柔らかな歌声で紡いだ。

一方、「あぁひとり旅」は、２４年に出した鳥羽との兄弟デュエット曲「俺たちの子守唄」の発展形。今回は鳥羽の次男が加わり、心に傷を持つ人々の一人旅を題材にした歌詞を３人がリレー形式で歌う。作詞・作曲は「俺たち――」と同じ鳥羽の長男、木村竜蔵の手による。「演歌・歌謡曲の世界観を軸にしながら、伴奏ではアクセントになる飾りの音がほとんど入らないなど、新しい感覚で作られている。若い世代に聴いてもらいたい」と語る。

１９８１年のデビュー曲「函館本線」が当たり、日本レコード大賞新人賞に輝くが、その後低迷を経験。「ヒットを続ける兄の背中を追って、負けてたまるかと歯を食いしばって頑張った」という時期を経て、「しぐれ川」「夜桜」のヒットで復活。その後も「アメリカ橋」など都会的な作風で確固たる地位を築いた。

デビュー４５年の節目は通年で公演活動を展開。すでに２月４日の単独公演を終えた。「秋に単独で東京に戻ってくる。集大成といえる内容にする」と語った。