フィギュアスケートのペア・フリー

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、ペアでは日本史上初となる金メダルを獲得した。大逆転を呼び込んだ華麗な演技に海外解説者も脱帽。SPとは違った2人の姿に注目し、「実に見事だったし、美しかった」と絶賛した。

SP5位で迎えた勝負のフリーは「グラディエーター」。冒頭のトリプルツイストは高さがあり、3回転トウループ―2回転アクセル―2回転アクセルも決めた。前日のSPで失敗したリフトも問題なくこなし、本来のりくりゅうらしい美しさで観客を魅了。スロー3回転ルッツも決まり、歓声が上がった。後半も3回転サルコー、スロー3回転ループを決め、最後まで世界王者の貫禄ある演技を披露すると、フィニッシュで木原は男泣き。大逆転で五輪の頂点に立った。

米放送局「NBC」の解説を務めたジョニー・ウィアーさんは、この日リンクに立ったりくりゅうについて「本当に、圧倒的な自信に満ちあふれていましたね」と前日のSPとは違った2人の姿に注目。「ためらいがまるでなかった。音楽が始まった瞬間から迷いなく飛び込んで、このプログラムにすべてをぶつけていました」と、お互いを信頼し合った迷いのない演技を称えた。

そして「実に見事だったし、美しかった。技術、遂行力、そして芸術性。その3つすべてが揃っていました。まさに、驚嘆すべきスケーティングだね」と絶賛。世界王者として臨んだ大舞台で、その名にふさわしい圧巻のパフォーマンスを見せたりくりゅうが、悲願の金メダルを手にした。



（THE ANSWER編集部）