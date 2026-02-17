歌手のエド・シーランが、携帯電話を使わなくなった理由を明かした。現在行われている「ループ・ツアー」のシドニー公演で語ったもので、背景には2015年に起きたマーヴィン・ゲイ関連の著作権訴訟があったという。この裁判では、エドが「レッツ・ゲット・イット・オン」を盗作したとの訴えが退けられている。



エドは観客に向け、「この10年、ニュースで僕の名前を見るとしたら、たいてい訴訟絡みだったと思う」「やってもいないことを言われて、できることは裁判で潔白を証明することだけだった」と当時を振り返った。



調査の過程で、電子機器をすべて提出する必要があり、「変なものが入ってなくて本当に良かったよ」と冗談交じりに語ったが、この経験が生活を一変させたという。



エドは2015年のオーストラリア・ツアー中に携帯電話の電源を切り、それ以来使っていないと告白。「ツアーの終わりに、もう携帯は使いたくないと思った」「それからはメールだけでやり取りしている」と説明した。後に訴訟の証拠として再び携帯を起動した際には、「2015年、いや2007年に戻ったみたいだった。完全に時間が止まっていて、頭が混乱した」と語り、その体験が昨年リリースされた最新アルバム「PLAY」収録の「Old Phone」の着想となったという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）