数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から「おぱんちゅうさぎ」の巾着が、中身がわからないブラインドパッケージで登場。

毎日の小物収納を便利にサポートしてくれる「ブラインド 巾着M」が、シークレット1柄を含む全6種で展開されます☆

スケーター「おぱんちゅうさぎ」ブラインド 巾着M

価格：

・1枚：1,155円（税込）※ブラインド仕様

・1BOX（6個入り）6,930円（税込）

サイズ：W155×H170mm

素材：綿100%

生産国：日本製

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、雑貨店など

スケーターから、「おぱんちゅうさぎ」のデザインがあしらわれた「ブラインド 巾着M」が登場。

シークレット1柄を含めた全6柄の中からどれか1つが入っているブラインド仕様です。

リップやイヤホンなどの小物整理に使い勝手の良いサイズ感で、日常のさまざまなシーンで活躍してくれます☆

開ける楽しみを提供するブラインド仕様

中身が見えない銀色の個包装パッケージを採用しているため、全6柄の中からどのデザインが出るか、開けるまでのお楽しみを味わうことができます。

シークレットデザインが1柄含まれており、コレクションする楽しさや、開ける際の期待感が楽しめるのも醍醐味です☆

日常使いに適したサイズ感と素材

幅155mm×高さ170mmのコンパクトなサイズ設計により、バッグの中で散らかりがちなモバイルバッテリーやイヤホン、お菓子などの小物をすっきりとまとめることが可能。

また、綿100％素材を使用した日本製であるため、手触りが良く、日常的に安心して愛用することができます。

バリエーション豊かなデザイン展開

巾着には、「おぱんちゅうさぎ」のさまざまな表情や、いちご、さくらんぼなどのモチーフを組み合わせた全6種類のデザインを展開。

ブルーとブラックの配色がおしゃれなデザインや

様々なポーズの「おぱんちゅうさぎ」といちご、お花を散りばめた総柄、

ご機嫌なポーズの「おぱんちゅうさぎ」が大きくデザインされた一枚、

「おぱんちゅうさぎ」やドーナツ、お花などを落とし込んだ巾着のほか

腰に手を置きながらこちらに振り向く「おぱんちゅうさぎ」を配した巾着がラインナップ。

上記で紹介したほかに封入される、シークレット柄にも注目です☆

毎日の小物収納を便利にサポートしてくれる巾着が、シークレット1柄を含む全6種で展開。

スケーターの「おぱんちゅうさぎ」デザイン「ブラインド 巾着M」は、スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、雑貨店などで販売中です☆

