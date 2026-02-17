NHK『The Covers』平成ベストヒット特集 ZARD、華原朋美、モンパチ、ドリカムの名曲カバー 中島美嘉の「ORION」セルフカバーも
3月1日に放送されるNHK BSの音楽番組『The Covers』では、リバイバルヒット中の「平成のベストヒットSONG」を特集する。
【写真】期待大！セルフカバーを披露する中島美嘉の歌唱ショット
今回の放送では、豪華ラインナップで平成30年の歴史を彩るヒットナンバーを歌い継ぐ。トレンディドラマの主題歌として社会現象になったミリオンヒットソング、カラオケが大ブームを巻き起こした平成の時代に多くの人に親しまれた名曲など、時代を超えて愛される“平成のベストヒットソング”を豪華アーティストの名演で届ける。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。
ゲストとして、2001年にデビューし、今年25周年を迎える中島美嘉が登場。平成に刻まれる数々のラブソングを発表した中島が、ヒットソング「ORION」をセルフカバーする。そのほか、森崎ウィン、ハナレグミ・永積崇、星屑スキャットが平成ミュージックの魅力を語る。
また、番組12年の歴史の中で披露されてきた「平成ベストヒット・カバーコレクション」を、ここでしか見られない充実のラインナップで届ける。スターダスト☆レビューによる小田和正のドラマ主題歌、氷川きよしによる小室哲哉の名曲、後藤真希によるZARDのヒット曲、郷ひろみ×田島貴男による「接吻 kiss」のカバー映像を放送。
さらに、ORANGE RANGEによる同郷バンド・MONGOL800の「小さな恋のうた」、柴咲コウによる自身が出演したヒット映画の主題歌、MAZZELによるDREAMS COME TRUEのカバー映像など、見どころたっぷりのコーナーとなる。
■放送予定
3月1日（日）後10：50〜11：19 ＜NHK BS／BSP4K＞
【曲目】
中島美嘉 「ORION」（中島美嘉／2008年）
「平成初期1990年代 名曲カバーセレクション
スターダスト☆レビュー「ラブ・ストーリーは突然に」（小田和正／1991）
氷川きよし「I BELIEVE」（華原朋美／1995）
後藤真希「負けないで」（ZARD／1993）
郷ひろみ×田島貴男「接吻 kiss」（Original Love／1993）
「平成後期2000年代 名曲カバーセレクション」
ORANGE RANGE「小さな恋のうた」（MONGOL800／2001）
柴咲コウ「瞳をとじて」（平井 堅／2004）
MAZZEL「やさしいキスをして」（DREAMS COME TRUE／2004）
