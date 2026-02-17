元ロッテの渡辺俊介氏が１７日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。東大野球部で六大学リーグで活躍した息子について語った。

ハライチ澤部佑が「息子さんもアンダースロー」と水を向けると、渡辺氏は「今年で引退でしたけど、やってました」と答え「子どもの頃は（自分のフォームを）マネしてました。でも悪目立ちするんで、一生懸命上から投げようとしていたが、六大学相手だと通用しなかったらしくて。嫌々アンダースローにしてた。でも最後は少しマネしたりしてました」と振り返った。

澤部は「しかも東大ですから」「どういう子育て方針で？」と聞くと、渡辺氏は「嫁さんにほぼ任せてたんで。家にいること少なかったですし」と謙そん。「ただ、いろんなことに興味を持つ子だったので、人に迷惑をかけないなら応援しようっていうスタンス。それぐらいです」と話した。

澤部は「それは息子さんに直接言ってたんですか？」と聞くと、渡辺氏は「迷惑、それだけは言ってました。プロ野球選手の息子は目立つので謙虚にしてなさいって。その二つだけです」とコメント。３児のパパの澤部は「それで気付いたら東大入ってたんですか！？」と興味津々だ。

渡辺氏は「受験勉強が得意だった」「塾でたまたま受けたテストがすごい良くて、初めてみんなから褒められた。そこから自信をもってやるようになった」と言うと、澤部は「成功体験が…」と納得。やはり子どもがいるブラマヨ・小杉竜一も「うわぁ、そうか。（息子に）なんでやねん！のタイミングだけ教えるのはやめたほうが」と反省。澤部も「悪目立ちするから」と笑っていた。