100均で200円…悩んだけど買って大正解！丈夫で長く愛用できる！使い手目線の優秀ケーブル

充電ケーブルって頻繁に使うものなのに、ダメージが蓄積されて破損しやすいのが難点…。どれも似たようなものだと感じていたのですが、ダイソーで優秀なケーブルを発見しました！100均のケーブルに200円か…と思っていたのですが、しなやかな素材で絡まりにくいのが魅力。断線しにくい仕様で長く愛用できますよ！

商品情報





商品名：充電・転送ケーブル（Type-AーType-C、やわらかケーブル、ブラック）

価格：￥220（税込）

長さ（約）：1.0m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4571316964868

しなやかな素材でタフなつくり！安心して使えるダイソーの優秀ケーブル

充電ケーブルって毎日のように使うものなのに、気づくと根元がぐにゃっと曲がっていたり、カバンの中で絡まっていたり…。何本も買い替えてきたけれど、どれも似たようなものだと思っていました。

そんな中、ダイソーで見つけたのが『充電・転送ケーブル（Type-AーType-C、やわらかケーブル、ブラック）』です。筆者が購入した店舗では、モバイルグッズ売り場に陳列されていました。

よくあるケーブルと見た目は大差ないのに、価格は220円（税込）。「少し高めかも？」と感じつつも、気になって手に取りました。

このケーブルは、Type-AとType-Cの組み合わせです。

充電とデータ転送の両方に対応していて、普段使いしやすい仕様です。

一般的なケーブルとの違いは？

特徴的なのは、一般的なケーブルとは違うシリコーン素材という点。触れた瞬間にわかるほどやわらかく、ケーブルをつかんで持つと先端が自然にしなっと曲がるほどのしなやかさがあります。

しなやかさのおかげで巻きグセや折りグセがつきにくく、絡まりにくいのが魅力です。

カバンにそのまま入れても扱いやすく、取り出すときのストレスがぐっと減りました。

さらに、根元部分はあらかじめ補強されていて、負担がかかりやすい箇所もしっかりガードされています。

ケーブルにかかる負荷を軽減してくれるつくりで、断線対策も意識されており、安心して使用することができます。

充電は問題なく行えました。しかも、急速充電にも対応しており、頼りがいがあります！

また、最大480Mbpsの高速データ通信も可能とのことで、機能面も十分です。

何気なく選んだ一本でしたが、やわらかさと扱いやすさに驚かされました。ケーブル選びで小さなストレスを感じている方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。