100均で見た瞬間思わず買うしかなかった！超特大ガラスジャー

ダイソーとは思えないデザイン性と、サイズ感に惚れて購入した『ピーナッツガラスジャー』。お高めのキッチングッズ専門店で販売されていそうな、おしゃれなデザインが目を惹きます。ピーナッツのモチーフがあしらわれた、可愛らしい蓋のデザインがポイント♡容量も約5.3Lと超特大サイズで、使い勝手抜群です！

商品情報

商品名：ピーナッツガラスジャー

価格：￥770（税込）

容量（約）：5.3L

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480840857

デザイン性＆サイズ感が100点満点♡ダイソーの『ピーナッツガラスジャー』

おしゃれなガラスジャーなども販売されているダイソー。またしても、可愛いアイテムを発見してしまいました！

今回ご紹介するのは『ピーナッツガラスジャー』という商品。超特大サイズの、ガラス製ジャーです。

価格は770円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

ダイソーとは思えないデザイン性と、サイズ感に惚れて購入しました！

お高めのキッチングッズ専門店で販売されていてもおかしくない、おしゃれなデザインが目を惹きます。

蓋に可愛らしいピーナッツのモチーフが付いているのもポイント。

きゅうりのようにも見えなくもないですが、そこはご愛敬ということで…！

このピーナッツのモチーフは表面が凸凹しているので、滑りにくくつかみやすいです。

蓋はパッキン付き◎お菓子や小物がたっぷり収納できる！

さらに、蓋の裏側にはパッキンがついています。

完全密封ではないとは思いますが、気密性が高い感じがします。

容量は約5.3Lと、たっぷり入ります。筆者はお菓子入れにしています。

個包装の小さなお菓子を入れていますが、たっぷり入って大満足！

口もわりと広めなので、さっと取り出しやすいですよ。

今回はダイソーの『ピーナッツガラスジャー』をご紹介しました。

デザインがとにかく凝っていて、サイズも大容量♡理想が詰まったガラスジャーが、770円で購入できるのはお得です！

早々に売り切れてしまいそうなので、気になる方は早速チェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。