100均で見た瞬間思わず買うしかなかった！超特大ガラスジャー
ダイソーとは思えないデザイン性と、サイズ感に惚れて購入した『ピーナッツガラスジャー』。お高めのキッチングッズ専門店で販売されていそうな、おしゃれなデザインが目を惹きます。ピーナッツのモチーフがあしらわれた、可愛らしい蓋のデザインがポイント♡容量も約5.3Lと超特大サイズで、使い勝手抜群です！
商品名：ピーナッツガラスジャー
商品情報
価格：￥770（税込）
容量（約）：5.3L
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480840857
デザイン性＆サイズ感が100点満点♡ダイソーの『ピーナッツガラスジャー』
おしゃれなガラスジャーなども販売されているダイソー。またしても、可愛いアイテムを発見してしまいました！
今回ご紹介するのは『ピーナッツガラスジャー』という商品。超特大サイズの、ガラス製ジャーです。
価格は770円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。
ダイソーとは思えないデザイン性と、サイズ感に惚れて購入しました！
お高めのキッチングッズ専門店で販売されていてもおかしくない、おしゃれなデザインが目を惹きます。
蓋に可愛らしいピーナッツのモチーフが付いているのもポイント。
きゅうりのようにも見えなくもないですが、そこはご愛敬ということで…！
このピーナッツのモチーフは表面が凸凹しているので、滑りにくくつかみやすいです。
蓋はパッキン付き◎お菓子や小物がたっぷり収納できる！
さらに、蓋の裏側にはパッキンがついています。
完全密封ではないとは思いますが、気密性が高い感じがします。
容量は約5.3Lと、たっぷり入ります。筆者はお菓子入れにしています。
個包装の小さなお菓子を入れていますが、たっぷり入って大満足！
口もわりと広めなので、さっと取り出しやすいですよ。
今回はダイソーの『ピーナッツガラスジャー』をご紹介しました。
デザインがとにかく凝っていて、サイズも大容量♡理想が詰まったガラスジャーが、770円で購入できるのはお得です！
早々に売り切れてしまいそうなので、気になる方は早速チェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。