巨人は１７日、那覇でロッテとの練習試合に臨んだ。先発したドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝は２回２安打無失点と堂々の対外試合デビュー。先発ローテ入りを目指す左腕の初登板をスポーツ報知評論家の宮本和知氏が見た。

左投手、しかも先発で１４９キロは、なかなかいない。今の時期でこれだけ出ているんだから、シーズンでは確実に１５０キロは超えていく。魅力的な投手が出てきたね。

この日見た感じでは真っすぐとスプリットの投手で、直球は勢いがある。計２０球だけだったけど、スプリットは少し高かったね。低めに決まり出せば空振りも奪えるんじゃないかな。先発でも中継ぎでもどちらでもフィットできそうだけど、先発でいくのならカーブなど緩いボールがあった方が直球も生きてくると思う。

四球もなかったし、２回１死では山口に対してインサイドをしっかり直球で突けていた。走者が出て、セットポジションになった時、直球の球速が１４５キロ、１４３キロと少し落ちていたのが気になったかな。スタミナ面も含めてこれから見ていきたいところだね。とはいえ、開幕ローテ入りへ向けて楽しみなルーキーであることは間違いないね（宮本 和知）