元ロッテ捕手の里崎智也氏（49）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。現役時代の不満をぶちまけた。

同番組には「第1回WBC優勝メンバー ピッチャーだけじゃなくてキャッチャーももっと褒めてよSP」として、里崎氏の他、元中日監督の谷繁元信氏、2005年に里崎氏との最優秀バッテリー賞を受賞した元ロッテ投手・渡辺俊介氏がゲスト出演した。

“キャッチャーの不遇なところ”として「監督に怒られるのはキャッチャー」を挙げた里崎氏は、打たれるとキャッチャーの責任にされることについて「めちゃくちゃ多い」と告白。コーチから「もっとピッチャーにちゃんと投げさせろ」と言われるといい、「いやいや“投げさせろ”って、あっち（投手）に言ってきてくれ」と不満をぶちまけた。

また「もっとストライクを先行させろ」との指示には「投げるのはあっち（投手）だから、こっちに言われても」とぶっちゃけ。「コントローラーを持ってるわけじゃないんで。持ってたらキワキワに合わせる自信はありますけど、あちらさん（投手）に言ってもらわないと」と笑わせたが、当時コーチにも直接反論していたそうで、チームメートだった渡辺氏も「言ってました」と証言した。

さらに「“初球に気をつけろ！”ってベンチから言われるんですけど、いやアナタよりも僕のほうが気をつけてますから」「気をつけろ？じゃあ、どうするねん」とまくしたてると、一同は爆笑。隣に座った谷繁氏も、その抽象的な内容に疑問を持っていたようで「そこの指示がない」と同意した。

谷繁氏は「“気をつけろ”って、初球がボールに入ったらワンボールになる。そこから組み立てるほうが難しいんだけど、みたいな」と苦笑い。「あと“うまくリードしてやれよ”もある。“うまく”って何やねん！」と止まらない里崎氏に、同番組MCの「ハライチ」澤部佑は「我々で言う“ココ、ちょっと面白くしていただいて”、みたいなヤツですね」と想像していた。