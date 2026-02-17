サッカーのＷ杯（米国・メキシコ・カナダ共催、６月１１日開幕）開催国である米国のメジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）が現地時間２１日に開幕する。１９９６年のリーグ開始から３０年を迎え、ＭＬＳリーグのバイス・プレジデントを務めるダン・コートマンシュＣＣＯが１７日、オンラインで日本メディアの合同取材に対応した。９５年から携わり、リーグの全ての歴史を知る数少ない人物であるコートマンシュ氏は「この国のサッカーに関わる人にとって歴史的な瞬間が訪れようとしている。かつてないほどサッカーに対する機運の高まりを感じている」と胸を高鳴らせた。

ＭＬＳは当初１０クラブでスタートし、現在は３０クラブ（うちカナダに３クラブ）ある。ＦＩＦＡから９４年Ｗ杯開催地に選出された際、「トップのリーグがなければならない」とされた経緯から、ＭＬＳが誕生した。それまでは６８〜８４年にペレ、ベッケンバウアー、クライフらがプレーしたプロリーグがあったが、その後約１０年以上の空白期間があった。

現在ではアルゼンチン代表ＦＷメッシ（インテル・マイアミ）、韓国代表ＦＷソン・フンミン（ロサンゼルスＦＣ）ら世界トッププレーヤーが在籍するまでに成長し、日本人選手も元日本代表ＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）ら最多８選手がプレーする。同氏は「もっと多くの日本人選手を迎えたい」と話す。また、２２年カタールＷ杯にはリーグから３７人が出場し、これは第６位にあたる。移籍マーケットでも、２６年１月のウィンドーで動いた金額は全世界で４位の額とされ、ビッグマーケットに進化を遂げた。育成にも力を入れ、「子どもたちがトップへのキャリアを歩むパスウェーもしっかりしている」（コートマンシュ氏）と胸を張る。

３２年ぶりに米国で開催される、過去最多４８チーム参加のＷ杯に向けて「北米のサッカーにおいて、最もエキサイティングな時間が来ようとしている。３０年前、我々は非常に楽観的ではあったが、今こうして３０年後、サッカー専用のスタジアムが３０も建てられるなど、これまでに想像できなかったくらい大きな進歩を遂げている」と語った。