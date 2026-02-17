SKY¡ÝHI¤¬CEOÌ³¤á¤ëBMSG¡¢¿··Ð±ÄÂÎÀ©°Ü¹Ô¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¶¯²½¤òÈ¯É½¡¿Á´Ê¸·ÇºÜ
SKY¡ÝHI¡ÊAAAÆüüâ¸÷·¼¡á39¡Ë¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤òÌ³¤á¤ë¡ÖBMSG¡×¤¬17Æü¡¢¸ø¼°HP¤ò¹¹¿·¡£¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼Ò³°¼èÄùÌò¤ä´ÆººÌò¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶µ°é¤ÎÅ°Äì¤Î¤¿¤á¤Ë¿¦°÷¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÄê´üÅª¤Ê¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸
¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ª¤è¤Ó¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡¿¼èÄùÌòCOO¡¦¼Ò³°¼èÄùÌò¸õÊä¼Ô¤Î·èÄê¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼¼¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒBMSG¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î25ÆüÉÕ¤Ç¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿·Ð±Ä»Ø¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢·Ð±Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤È´ÆÆÄµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¼èÄùÌòCOOµÚ¤Ó¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î¸õÊä¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¸Ä¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÁÈ¿¥Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤È¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê´ÆÆÄ¡¦´Æºº¤¬µ¡Ç½¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤Ù¤¯¡¢¼èÄùÌò²ñÀßÃÖ²ñ¼Ò¤Ø¤Î°Ü¹Ô½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¿·Ç¤Ìò°÷¤Î¸õÊä¼ÔÁªÄê¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥²þÊÔ¤ÎºöÄê¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÄê¤ÎË¡Åª¡¦»öÌ³Åª¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯3·î¾å½Ü¤òÌÜ½è¤Ë¿·ÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¼¡Âè¡¢Åö¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
1.¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤Î³µÍ×¡Ê2026Ç¯3·î°Ü¹ÔÍ½Äê¡Ë
¼ÂÌ³¼¹¹Ô¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¼èÄùÌòCOO¤òÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Î©¾ì¤«¤é·Ð±Ä¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¼Ò³°¼èÄùÌò¤ò³°Éô¤«¤é¾·æÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤ÎÅ¬Ë¡À¤ò´Æºº¤¹¤ë´ÆººÌò¤ò¿·¤¿¤ËÁªÇ¤¤·¡¢¼èÄùÌò²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎµÒ´ÑÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¥ê¥¹¥¯¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼¼¤ÎÀßÃÖ¤ÈÌò³ä
¼èÄùÌòCOOÄ¾Â°¤ÎÀìÇ¤ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥¯¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼¼¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÉô½ð¤Ï¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¶ÈÌ³¤òÃ´¤¤¡¢·òÁ´¤ÊÁÈ¿¥±¿±Ä¤ò¼Â¸úÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶µ°é¤ÎÅ°Äì
Á´Ìò¿¦°÷¤ª¤è¤Ó½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Äê´üÅª¤ÊË¡Åª¸¦½¤¡¦ÎÑÍý¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ë¡Îá½å¼é°Õ¼±¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆâÉôÄÌÊóÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤È±¿ÍÑ
ÁÈ¿¥Æâ¤ÎÌäÂê¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¡¦À§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ¿Ì¾À¤¬¼é¤é¤ì¤¿³°ÉôÁë¸ý¤ò´Þ¤àÆâÉôÄÌÊó¥é¥¤¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ßºö¤ÎºöÄê
¤¢¤é¤æ¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºöÄê¤È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
3.Ìò°÷¿Í»ö¤ª¤è¤ÓÎ¬Îò¡Ê2026Ç¯3·î½¢Ç¤Í½Äê¡Ë
¢£¼èÄùÌòCOO¸õÊä¡¡À¶¿åÍµ¡Ê¤·¤ß¤º¤æ¤¿¤«¡Ë
Ê£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ë¤ÆÄ¹Ç¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¢Ë¡Ì³¡¢EC»ö¶È¤òÎòÇ¤¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÈ¿¥±¿±Ä¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£BMSGÁÏÀß´ü¤è¤ê»²²è¤·¡¢¼¹¹ÔÌò°÷CSO¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤ÎÁíÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¡¢Åö¼Ò¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£¿·ÂÎÀ©°Ü¹Ô¸å¤Ï¡¢¼èÄùÌòCOO¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¼ÂÌ³¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¢£¼Ò³°¼èÄùÌò¸õÊä¡¡ËÌÀî×¢°ì¡Ê¤¤¿¤¬¤ï¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë
1982Ç¯¥µ¥ó¥È¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖDAKARA¡×¡ÖBOSS¡×¡Ö¥¶¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥ë¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÀëÅÁ¤ò¼çÆ³¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷·óCMO¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¡¦¥¢¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹Åù¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Ë¡¼¥µ¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È´ë¶È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¡£
4.º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î¿·ÂÎÀ©°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Á¤ÎÄÉµá¤È¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎµÒ´ÑÅª¤Êµ¬Î§¤ª¤è¤ÓÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÃå¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
2026Ç¯2·î17Æü
³ô¼°²ñ¼ÒBMSG
ÂåÉ½¼èÄùÌòÆü¹â¸÷·¼