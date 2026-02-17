人気吉本芸人「アイドル辞めて6年経った嫁」が一夜限りの復活 パフォーマンス動画に絶賛の声「完璧に踊れてる」「さすが元実力派」
【モデルプレス＝2026/02/17】お笑いコンビ・鬼越トマホークの坂井良多が15日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻で元アイドルグループ「マボロシ可憐GeNE」の早乙女ゆみのがパフォーマンスする様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気吉本芸人「現役みたい」元アイドル妻がキレキレで踊る様子公開
坂井は「アイドル辞めて6年経った嫁が現役グループのバックダンサーが足りないという事で急遽、復活したんだが老害過ぎるだろwwww」とつづり、早乙女が舞台でパフォーマンスする様子を投稿。ピンク色の衣装を身に着けた早乙女が、キレのいいダンスを披露しており、坂井は「最高」と投稿を締めくくっている。
この投稿は「余裕のパフォ」「オーラ凄い」「6年ぶりとは思えない」「現役みたい」「完璧に踊れてる」「良ちゃんのいじりが愛いっぱい」「さすが元実力派アイドル」といった声が寄せられている。
坂井と早乙女は、2022年8月に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
