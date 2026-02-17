山下美月「撮影前の調整ご飯」丼メインの5品並んだ食卓公開「見栄えバッチリ」「栄養バランス完璧」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】女優の山下美月が2月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘルシーな食卓を公開した。
【写真】26歳元乃木坂人気メン「見栄えバッチリ」納豆キムチ丼など5品並んだ豪華食卓
◆山下美月「撮影前の調整ご飯」披露
これまでにも煮込み料理やクリスマスパーティー料理など手料理を、ストーリーズで数々投稿してきた山下。この日は「撮影前の調整ご飯」とつづり、食卓の写真を投稿した。ご飯の上に納豆と海藻、キムチと少量の魚、中央に卵黄をのせた丼をメインに、小ネギを散らした豆腐、きゅうりのサラダ、汁物、いちごの5品が並ぶヘルシーで栄養バランスのとれた食卓を披露した。
◆山下美月の投稿に「プロ意識すごい」の声
この投稿に、ファンからは「見栄えバッチリ」「栄養バランス完璧」「プロ意識すごい」「尊敬する」「健康的で美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
