【COMBAT ARMORS MAX19 アビテート F44A クラブガンナー（二次再販）】 予約期間：2月17日～4月1日 発送：7月予定 価格：7,920円

マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX19 アビテート F44A クラブガンナー」二次再販の予約を2月17日から4月1日まで受け付けている。価格は7,920円。商品の発送は7月を予定している。

「太陽の牙ダグラム」1/72スケールプラモデルシリーズより「クラブガンナー」が再登場。アニメ本編内で見せた威厳のある巨大な体躯を再現している。脚部関節にはポリキャップを使用し、自由なポージングが可能だ。

また、脚部ジャバラ部分にも関節を設けることで設定画のポーズが再現できる。CBアーマーのいる情景を豊かにするフィギュアが3体付属。さらに、豊富なディテールアップパーツにより様々な運用風景を表現できる。各種マーキングの再現には水転写式デカールを採用。スナップフィットモデルで、接着剤を使用せずに組み立てられる（ただし、一部接着パーツがある）。

キット化のデザイン協力＆監修はメカニックデザイナーやまだたかひろ氏。ボックスアートはイラストレーターの天神英貴氏が担当している。

※「COMBAT ARMORS MAX19 アビテート F44A クラブガンナー」以外の商品は付属しません。

(C)SUNRISE

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。