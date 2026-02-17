2月16日（日本時間17日）、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスケートリンクを解説席で見守っていた高橋成美さん（34）。彼女の目の前でかつての盟友が手にした快挙に、大粒の涙をこぼした。

【画像】「引退後の人生を思い切り楽しむ高橋成美さん」と「りくりゅうペアの美しい笑顔」

三浦璃来選手（24）・木原龍一選手（33）の「りくりゅうペア」が世界歴代最高点となる158.13点を叩き出し、日本勢初の金メダルを獲得。高橋さんはかつて2014年のソチ五輪で、木原選手のパートナーとして氷上に立ち、現在は解説者やタレントなどマルチに活躍している。

7か国語を操り、クイズ番組では3回目の挑戦で賞金300万円を獲得──アスリートからタレントに転身する例は珍しくないが、高橋さんは2018年に現役を引退後、その活躍ぶりで異彩を放っている。

かつては「自分からフィギュアを取ったら何も残らないと思っていた」という高橋さんに、セカンドキャリアへの想いを聞いた。【全3回中の第3回。第1回から読む】

＊ ＊ ＊

そもそもフィギュアスケーターは選手寿命が短いことで知られるが、いつ「終わり」を意識するのか。また、セカンドキャリアの候補はどう考えるのか。

「フィギュアをやっている時って、人生がフィギュア一色なんです。だから選手としての寿命が短いことに関して、疑問や恐怖を感じたことはありません。いつも目標に向かって全力を尽くすだけです。ただ、いざ引退すると、直後は無気力で、何もやりたくないほどカラッポになりました」（高橋さん、以下同）

燃え尽き症候群になりかかっていた高橋さんが"外"に目を向けるきっかけになったのは、アイスホッケー選手の平野由佳さんから、元オリンピアンらを集めたアイスホッケーチームに誘われたことだった。

「ずっとアイスホッケーには憧れがありました。同じ氷の上だけど、基本は孤独なフィギュアと違って、アイスホッケーはチームでわいわいやっていて、羨ましかったんですよね。そのアイスホッケーをやらせてもらっているうちに、フィギュア以外でやりたかったことをどんどん思い出してきて、新しいことに挑戦しようという気持ちが湧いてきました」

フィギュアスケーターが「女優」を志した納得の理由

そんな高橋さんがまず志したのは、「女優」だった。

「フィギュアスケートは、言葉を発さないでどれだけ表現できるかという世界です。この音楽に最適な表現はなんだろうと考えるのも、踊るのもとても楽しい。ただ、いつも『言葉を発してみたらどうなるんだろう』という興味がありました。それで、演技に挑戦してみたのですが……そんなに上手じゃなかったですね（苦笑）。何回もワークショップに通ったんですけど、ぜんぜん棒読み。レッスンは楽しいんですけど」

一方で、高橋さんの元にはバラエティ番組の仕事が舞いこむようになる。

「"元アスリート"ということで何度かバラエティ番組に呼んでいただけるチャンスがあり、いざ出てみると刺激がたくさんありました。バラエティ番組は、どう表現したら良いか、自分が目指すパフォーマンスを模索する感じが、スケーターがスコアシートを分析する感じとも似ていて、学びが多いです」

常識が当てにならないことを、体で知っている「強さ」

すべてに全力で臨む高橋さんの姿勢がスタッフの間で評判となり、『ドッキリGP』や『クイズ！ あなたは小学5年生より賢いの？』（日本テレビ系）など、さまざまな企画が届くようになった。また自身でもWEBメディア『地元良品JOURNEY三浦半島篇』の三浦半島移住企画をオーディションで勝ち取るなど、アグレッシブに活動の幅を広げている。

「三浦半島への移住では、初めて"自立"にチャレンジしました。それまで1人暮らしをしたことはあっても、結局身の回りの世話は親に甘えることも多かったんですよね。最初は何もできない自分に愕然としましたが、続けていくうちにアジや金目鯛が捌けるようになったり、自分でレシピを考えて料理したり、いろんなことができるようになっています」

"引退したら自分には何もない"と思っていたという高橋さんだが、スケートで培ったものがたくさんあったことに気づいたと明かす。

「たとえば目標を設定する力。料理も目標を設定して、そこに向かって作っていくわけですよね。難しいといわれる調理も、やってみないとわかりません。フィギュアスケートでも、難しい技と簡単な技がありますが、簡単とされている技が不得意なのに、難しいことができる人もいる。私にもそういうことがありました。

常識が必ずしも当てにならないことを体で知っているから、ひとまずチャレンジしてみる。それが自分に合うか合わないかはその後考えればいいんです。だから私、生の魚を捌いたことはあるけど、まだパスタを茹でたことはないんですよ」

「やり切った」と思わなくていい

さまざまな挑戦をしている高橋さん。タレントとして活躍中の今も、女優を諦めたわけではまったくない。

「フィギュアをやっている頃から、何かを目指すなら何かを諦めないといけない、という考え方に納得できなくて。オリンピックも世界選手権も1位を目指すし、学校の勉強でも1番になりたいし、走るのだってもっと速くなりたい。なんでいっぱいのことを求めちゃいけないの、とずっと思っていました。

いろいろ制約があるとしても、目指すのは自由ですよね。目標は人から認められて目指すものじゃない。スケートを始めたのだって、最初からオリンピックを目指したわけではありません。だから今も、女優を目指していますし、バラエティでも活躍したいし、全部が本気。続けてみないとわからない。時間がかかるというだけです」

現役のフィギュアスケート選手としては引退したが、「やり切った」とは思っていない、と高橋さんは言う。

「やり切ってから次にいくべきだ、とは思わないです。私は世界でトップを取ったことがあるわけでもないですし、引退の大きな理由も怪我。その意味では中途半端かもしれない。ただ、目の前のことに真剣になっていれば、それがどこかで繋がる時がくることだけはハッキリと言えます。だから、とにかく今やりたいこと、やるべきことを極めるという感じです」

ピークは小学4年生

アスリートには"ピーク"という単語もつきまとう。高橋さんにとって、"ピーク"とはどういう意味を含むのか。

「あえていうなら、私のピークは小4です。ピークって、すべてに疑いがなく、万能感がある時期じゃないですか？ 年齢が上がるにつれて、挑戦してもうまくいかないからやめようとか、リスクを考えるようになる。目標設定がハッキリしていて、精神的に無敵だったという意味で、小4です。しかも人生で唯一告白されたのも小4なんです（笑）」

笑いを誘いつつ、高橋さんは「本当は"いちばん"も"ピーク"もないと思っている」と続ける。

「世界一を目指すアスリートは、その試合、ジャンルにおける頂点はあります。ただそれが人生のピークかどうかの判断は価値観によりますよね。私はいつだって誰よりも劣ってる部分があるし、だけど誰よりも優れている点もあると思ってます。だから、ピークなんてないんです」

最後に「やっぱり、『ピークは今』って答えればよかったかな！？」と茶目っ気たっぷりに焦ってみせる高橋さん。直近の目標をきくと、「足が速くなりたい」とのこと。

「芸能界で走る人といえば高橋、と言われたい！」

何ごともやると決めたからには全力疾走。今日もどこかで高橋さんは走っている。

（了。第1回から読む）