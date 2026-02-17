【アンジェラ バルザック 10th Anniversary Ver.】 受注期間：2月17日～3月25日 2027年3月 発売予定 価格：27,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「アンジェラ バルザック 10th Anniversary Ver.」を2027年3月に発売する。受注期間は3月25日まで。価格は27,800円。

本製品は、映画「楽園追放 -Expelled from Paradise-」より、ディーヴァ保安局エージェント「アンジェラ バルザック」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

作品公開10周年にキャラクター・メカデザインの齋藤将嗣氏によって描き下ろされたイラストを細部まで丁寧に立体化しており、柔らかさを感じさせる魅力的なボディライン、クリアパーツを多用し質感までこだわったスーツなど、見どころたっぷりのアンジェラを様々な角度から楽しめるフィギュアとなっている。

またグッドスマイルカンパニー公式ショップで購入すると、特典として「アクリルスタンド（全高約180mm）」が付属する。

「アンジェラ バルザック 10th Anniversary Ver.」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「アクリルスタンド」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約265mm

(C)東映アニメーション・ニトロプラス／楽園追放ソサイエティ

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。