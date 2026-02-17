ミラノ・コルティナ冬季五輪で、フィギュアスケートのペア・フリーが2月16日（日本時間17日）に行われ、木原龍一選手（33）・三浦璃来選手（24）の「りくりゅう」ペアが、世界歴代最高点の158.13点で金メダルを獲得した。同種目では日本勢初の快挙だ。

この歴史的瞬間をテレビ解説者として涙ながらに見守っていたのが、かつて木原選手とペアを組み、2014年ソチ五輪に出場した高橋成美さん（34）だ。

2018年の引退後、現在は日本オリンピック委員会（JOC）理事やタレントとしてマルチに活躍する高橋さんが明かしていた、3歳で足を踏み入れたフィギュアスケーターとしての歩みとは。【全3回中の第1回】

2025年5月31日・6月21日放送の『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系、毎週土曜日19時〜）に出演し、その奇想天外な言動がSNSで注目を集めた高橋さんは、自身の出演回を振り返ってこう語る。

「オンエアで12回見ました！ 面白かったです！」

アスリートの性（さが）か、出演回は繰り返し見て研究するという高橋さん。もともと人を驚かせるのが好きだが、驚かされる側になった自分を俯瞰して、新鮮な刺激があったという。

「『人は心が揺さぶられて成長するんだな』と感じました。特にピンチが起きた時の咄嗟の判断は"自分の本当の意思"が見えて面白い。非日常的な事件の前では、周りの人たちにどう思われるかを計算する余裕もなく、その時いちばんいいと思う決断をするしかないんですよね。ドッキリにかけられることで、いろんな学びがあります」（高橋さん、以下同）

"鈍感力"があったから、続けてこられた

常にライバルに脅かされるアスリート生活では、ピンチはつきものだ。3歳から始めたフィギュア生活は、偶然から始まった。小児喘息だった2歳上の姉が体力作りとしてフィギュアを習い始め、そのレッスンについて行ったことがきっかけだった。英才教育に足を踏み入れた先では、辞める仲間もたくさん見てきた。10歳の時に全日本ノービス選手権Bクラスで3位などソロ選手として活躍していたが、12歳でペア選手への転向も決断した。「判断」せざるを得ない状況の連続だったはずだが、高橋さんは「逆に"気づかない天才"なんです」と笑う。

「結果に出るまでの時間が長いんです。ずっとビリ。かと思えば急に2位に浮上したり、勝ったと思ったらさらに強いライバルが現れたり……。日々ギャップがある生活で、引退までその繰り返し。正直、自分で『フィギュアが向いている』と思ったことも、圧倒的強さを感じたこともありません」

それでも続けてきた理由は何か。

「キツい練習を続けていて、ある日急に結果が出る。出ないこともある。自分の成長をきちんと実感したことは、正直ありません。ただ、私が何か自分に才能があるとしたら、圧倒的に鈍感なんです。鈍感だからこそ辞めない。諦めない。現実を客観視していたら、私はいろんなタイミングで辞める選択肢があったはずなんですけど、夢中になっていたら知らず知らず乗り越えていたということも多い。だから、"気づかない"ことに関しては、ある意味天才かなと思います」

浅田真央という脅威を前に、見出した「自分の道」

シングルスケーター（ソロ）からペアへの転機は一学年上の「浅田真央」という脅威を突きつけられたことだ。浅田は当時全日本ノービス選手権や全日本ジュニア選手権などで次々に結果を残し、「天才少女」と騒がれていた。

「私は小学4年生から父の転勤の都合で中国・北京で生活していたのですが、中国はペア強豪国。そうした環境で自然に『ペアってかっこいいな』と思っていたところに、真央ちゃんの圧倒的な才能を目の当たりにして、シングルで競うのは無理だなと。悔しさを通り越すぐらい、真央ちゃんの演技は素敵で魅力的でした。でも同じフィギュア界にいるなら、なんとかして一緒にオリンピックに行きたい。そこで候補となったのが、真央ちゃんとは被らない"ペア"という種目でした。私の小柄な体格が活かせることも大きかったです」

父親からは、常日頃「壁にぶつかった時は、他に道がないかを考えろ」と言われていた。その教えも、高橋さんをペアに導いた。

厳しかった中国の選手育成環境

自分の道を見出したとはいえ、2000年頃の中国の選手育成環境は、想像を絶する厳しさだったという。

「今は改善されていますが、当時は１グラム単位で体重が管理され、増えていれば減るまで走らされる。水分補給をする暇もない。行き過ぎた指導もその当時は当たり前でした。私は外国人だからマシなほうでしたが、後年、体にガタがきたし、成長期の栄養不足やハードな筋トレの影響で身長は低いまま、生理も26歳まできませんでした。体に相当重い負荷をかけていたことは、今になって痛感します」

スパルタ指導を乗り越えられた理由は、「家という絶対的に安心できる場所があったから」と断言する。

「中国での仲間のなかには辞めていく子も多いし、精神的におかしくなっちゃう子もいました。私は学校ではチヤホヤしてもらえたし、家に帰れば親が守ってくれた。厳しい指導と心の拠り所が絶妙なバランスで保たれていたから、頑張れたんだと思います」

中国は完全なる実力社会。結果を出せば周りの態度が変わる経験が高橋さんを奮起させ、強くした。

日本では、職員室に呼び出されて「目立ちすぎ」

高橋さんは父親の仕事などの事情で、大学入学までに国内外で計14もの学校を転々とした。転校生活では友達作りが難しかっただろうが、高橋さんには試行錯誤の末にたどり着いた処世術がある。

「最初は転校のたびに"キャラ付け"を考えていたんです。控えめな方が気に入られるかなとか、はっちゃけたほうが受け入れてもらえるかなとか。中国人のフリをしてみたこともありました。でも、2〜3日後にはいつもの自分に戻っちゃう（笑）。だったら相手にどう思われるかよりも、初対面から"素"を出したほうが楽じゃんと開き直れたのが、中2の頃です。嫌われたら嫌われたで仕方ない。

それよりも、どうせ転校しちゃうんだから、時間が限られている中で、その人に自分の記憶を残したいという焦りにも似た気持ちがありました。転校するから人間関係も適当という考え方だったら、何も残らない。そう思い至り、積極的に、正面から人と向き合うようになりました」

その信念が語学力を伸ばしたのだろう。

しかし、帰国した高橋さんを待ち受けていたのは中国と日本の価値観の違いだった。

「自分を全開にするスタイルは、日本の学校では"協調性がない"と捉えられる。同級生からハブられることもありましたし、先生からは職員室に呼び出されて、『授業中、手を挙げすぎ』って。誰も手を挙げていないのに、挙げたら怒られるのは釈然としませんでした。

フィギュア用に髪を染めていたり、練習や試合で遅刻や早退が多かったことも心証がよくなかったそうです。先生に言われたのは、みんな自分を抑えているなか、自分を出す私は嫉妬の対象になるということでした。でも、自分を抑えてみても周りの反応は全然変わらない。それでもう吹っ切れて、"自分は自分"をより貫く方向になりました」

海外でも嫉妬はある。「でもその嫉妬は"真っ直ぐ"で、頑張っている人は素直にリスペクトされる。日本は自分の頑張りとは関係のない勢力から嫉妬されるのが居心地が悪かった」と振り返る高橋さんは、その後高校2年生でカナダへ移住。マーヴィン・トラン選手（34）とペアを結成し、数々の世界大会で活躍した。第2回は、木原龍一選手との出会いについても語る。

（第2回につづく）