3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は17日、第2クール初日を迎えた。チーム最年少の高橋宏斗投手（23）はブルペンで61球を投球。アドバイザーとして参加しているパドレス・ダルビッシュ有投手（39）への感謝を口にした。

前回大会同様、今大会も世界を代表する投手から様々なモノを吸収している。「僕のピッチングの数値とかも見てくれて“もう少しこうなったらいいとか、ピッチングの時にこういう傾向が出ている”とか、っていうところを教えてもらったので、本当に毎日いい時間が過ごせています」と笑顔が絶えない。

この日はカットボールについて意見交換し「同じカットボールでも僕のと大海さんのでも全然違いますし、北山さんのカットボールも違いますし。ダルビッシュさんが思っているカットボールも全然違うので、同じ球種でもやっぱいろんな種類があるっていうところを話しました」と収穫を得た。

今事前合宿は世界一を目指すための準備と同時に、自らの野球選手としての実力向上につながっている。「もう日々、野球がうまくなってるなって実感するので、めちゃくちゃいい時間過ごせてます」と充実の表情を浮かべた。