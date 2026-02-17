お笑いタレント・みなみかわ（43）が16日、テレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。昨年12月に行われた「女芸人No.1決定戦THE W」で優勝したお笑いコンビ・ニッチェのネタについて「パクリ」と主張した芸人を暴露した。

今回はお見送りしんいちらが、クイズ形式でお笑い芸人みなみかわを深掘りする企画を実施。

「みなみかわが持っている最新のゴシップは？」というお題で、しんいちは「THE Wのあのネタはパクリだ！！LINE」と答え、「決勝に行けなかった女性芸人さんが、ずっと怒ってる」と明かした。

みなみかわによれば、決勝に進出できずTHE Wをチェックしていたある女性芸人から「このネタ絶対パクッてます」とLINEが届いた。「ニッチェの1本目でめっちゃ面白かった、差し入れをし合うけど金品をあげるみたいな。“それの元ネタは絶対にこれです”って、一般の人が上げてる動画があったんですよ。リズムに乗せて主婦同士が金品をあげるっていう」。

みなみかわが動画を確認したところ「全然パクリじゃないんですよ」とその女性芸人の勘違いだったようだが、「とにかく怒り狂ってたので、“まあ、そう言うなよ”って返した」と説明した。

最後に女性芸人の正体を問われると「キンタロー。や！」と明かして笑わせた。