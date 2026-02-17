■MLB ロッキーズキャンプ（日本時間17日、米・アリゾナ州）

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

ロッキーズの菅野智之（36）が日本時間17日、アリゾナ州スコッツデールでWBC前最後のキャンプに参加した。ライブBPではマウンドに上がり、右打者1人、左打者2人の延べ6人と対戦。正捕手のH.グッドマン（26）を相手に21球を投げ、三振1、四球1、ゴロアウト4。安定した投球を見せた。

練習を終え、菅野は「こんなもんじゃないですか。別に良かったなとも思わないし、特別何か悪かったなって、それも別にない。今日はバッターに対してしっかり投げ込むってことだけを意識してやってるんで、また次以降の実戦で、今日出た反省っていうのをしっかり一つ一つ潰して、最後WBCの本選の方に向かえれば」と振り返った。

この日を最後に一旦キャンプ地を離れ、侍ジャパンに合流する菅野。いってらっしゃいの呼びかけに「はーい」と答え、球団施設を後にした。

【侍ジャパンキャンプ日程】

2月14〜24日（休養日：16日、20日）

ひなたサンマリンスタジアム宮崎

【侍ジャパン強化試合日程】

■2月22日（日）13時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月23日（月・祝）14時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月27日（金）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■2月28日（土）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■3月2日（月）19時

vsオリックス＠京セラドーム大阪

■3月3日（火）19時

vs阪神＠京セラドーム大阪

【WBC1次ラウンド】

■プールC（東京プール）

2026年3月5日〜10日 場所：東京ドーム（日本）

日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾