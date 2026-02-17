【ひらがなクイズ】穴埋めに挑戦しよう！ ヒントは天気や裁判に関する言葉が隠れているよ
ちょっとした空き時間に取り組める「ひらがなクイズ」！
今回は日常生活で使う言葉から、あまりなじみのない言葉まで、少し難易度が高めかもしれません。我こそは！ という人はぜひ挑戦してみてくださいね。
□□ん
ほ□□い
こ□□い
ヒント：そんな日が長く続いちゃうと憂うつになっちゃうかも？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉を完成させると、次のようになります。
うてん（雨天）
ほうてい（法定、法廷）
こうてい（工程、肯定、校庭など）
「ほうてい」「こうてい」はいろんな漢字が当てはまる可能性があります。「こうてい」は「皇帝」といった単語も。ぜひ、いろんな漢字を見つけてみてくださいね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
