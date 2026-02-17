3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字」を当てるクイズです。今回は、日常生活でもニュースでも耳にする、少し知的な響きの言葉たちが隠れています。1分以内に全て見抜いて、脳をキリッと活性化させましょう！

ちょっとした空き時間に取り組める「ひらがなクイズ」！

今回は日常生活で使う言葉から、あまりなじみのない言葉まで、少し難易度が高めかもしれません。我こそは！ という人はぜひ挑戦してみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ん
ほ□□い
こ□□い
ヒント：そんな日が長く続いちゃうと憂うつになっちゃうかも？

正解：うて

正解は「うてん」「ほうてい」「こうてい」になる組み合わせでした。

▼解説
それぞれの言葉を完成させると、次のようになります。

うてん（雨天）
ほうてい（法定、法廷）
こうてい（工程、肯定、校庭など）

「ほうてい」「こうてい」はいろんな漢字が当てはまる可能性があります。「こうてい」は「皇帝」といった単語も。ぜひ、いろんな漢字を見つけてみてくださいね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)