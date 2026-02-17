『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』ギャビーの誕生日に“ニャンハッピー”な音楽シーン解禁
世界中で人気を集めるキッズ向けアニメシリーズの映画版『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』（3月13日公開）より、歌って踊れる音楽シーンが解禁された。
【動画】「♪ようこそ！ドールハウスへ」本編映像
本作は、体が小さくなる魔法のネコ耳を持つ少女ギャビーが、ドールハウスの中でネコたちと冒険を繰り広げる物語。2021年よりNetflixで配信され、日本では2024年4月からテレビ東京でも放送されるなど、子どもたちを中心に人気を拡大している。
主人公ギャビーの誕生日である2月17日にあわせて、おなじみのネコの仲間たちが勢ぞろいし、ドールハウスの中で歌とダンスが繰り広げられる、作品の世界観を象徴するシーンが解禁となった。
映像では、ギャビーが魔法のネコ耳をつけて親友のネコ・パンディを抱きしめると音楽がスタート。小さくなったギャビーは、ケーキーと一緒にケーキをデコレーションし、マーキャットとしっぽを振りながら踊るなど、カラフルなドールハウスで楽しいパーティータイムを繰り広げる。
あわせて解禁となったギャビーたちのキラキラの笑顔がはじけるキャラクターポスターには映画で初めて登場するクッキー・ボビーやチャムズリーたちの姿も。新たな仲間との出会いにも注目が集まる。
すでに公開された北米では、「子どもたちが席で体を揺らしたり踊ったりする姿は魔法のようだった！」「映画館では曲が終わるたびに拍手と歓声が上がっていたよ！」など、子どもたちがギャビーたちの大冒険を全身で楽しむ姿がSNS上で報告されており、“ニャオメージング”と称える声が広がっている。
日本でも、一部劇場を除き、声を出したり拍手をしたりしながら鑑賞できる上映形式が予定されており、小さな子どもでも安心して映画館デビューできる作品となっている。ドールハウスを飛び出したギャビーたちの新たな冒険が、笑顔とワクワクに満ちた時間を届けてくれそうだ。
【動画】「♪ようこそ！ドールハウスへ」本編映像
本作は、体が小さくなる魔法のネコ耳を持つ少女ギャビーが、ドールハウスの中でネコたちと冒険を繰り広げる物語。2021年よりNetflixで配信され、日本では2024年4月からテレビ東京でも放送されるなど、子どもたちを中心に人気を拡大している。
映像では、ギャビーが魔法のネコ耳をつけて親友のネコ・パンディを抱きしめると音楽がスタート。小さくなったギャビーは、ケーキーと一緒にケーキをデコレーションし、マーキャットとしっぽを振りながら踊るなど、カラフルなドールハウスで楽しいパーティータイムを繰り広げる。
あわせて解禁となったギャビーたちのキラキラの笑顔がはじけるキャラクターポスターには映画で初めて登場するクッキー・ボビーやチャムズリーたちの姿も。新たな仲間との出会いにも注目が集まる。
すでに公開された北米では、「子どもたちが席で体を揺らしたり踊ったりする姿は魔法のようだった！」「映画館では曲が終わるたびに拍手と歓声が上がっていたよ！」など、子どもたちがギャビーたちの大冒険を全身で楽しむ姿がSNS上で報告されており、“ニャオメージング”と称える声が広がっている。
日本でも、一部劇場を除き、声を出したり拍手をしたりしながら鑑賞できる上映形式が予定されており、小さな子どもでも安心して映画館デビューできる作品となっている。ドールハウスを飛び出したギャビーたちの新たな冒険が、笑顔とワクワクに満ちた時間を届けてくれそうだ。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優