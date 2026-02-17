ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）代表の戸塚優斗（ヨネックス）、同銅の山田琉聖（ＪＷＳＣ）、女子ＨＰ代表で銅メダルを獲得した小野光希（バートン）が１７日、羽田空港着の航空機で帰国した。到着ロビーに姿を現すと、集まった約１００人のファンから温かい拍手が巻き起こった。多くの人が足を止めて「お疲れさま」「おめでとう」と出迎えた。戸塚はメダルを見せて、カメラマンに対応。記者会見に臨み「本当にいろんな人に応援していただいた。メダルを持って帰ってこられて光栄」と胸を張った。

◆戸塚 優斗（とつか・ゆうと）２００１年９月２７日、横浜市生まれ。２４歳。両親の影響で３歳からスノーボードを始め、９歳からハーフパイプを始めると、１１歳で日本スノーボード協会の公認プロ資格を取得。１５歳だった１７年９月のＷ杯で初優勝。通算９勝。世界選手権は２１年金、１９年銀、２５年銅。五輪は１８年平昌大会１１位、２２年北京大会１０位。人気バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の大ファン。１６９センチ。