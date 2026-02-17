

文化放送では、自身もロービジョンである文化放送社員が企画・制作したシリーズ第7弾となる特別番組『知っていますか？ロービジョン～0と1の間 Vol.7』を、3月20日（金）午前10時00分～11時00分に放送する。出演は、サヘル・ローズ、文化放送プロデューサーの白石仁司。

ロービジョン者である文化放送社員の白石仁司が自身の経験をふまえ、健常者と盲目の間にいるロービジョンの世界を少しでも理解してもらうため、企画・制作してきた本シリーズ。

2022年9月の第1弾放送よりサヘル・ローズが出演し、白石と共に様々な視覚障害を取り巻く環境や課題解決に向けた取り組みの紹介、そして知られざるロービジョン者の抱える思いなどを伝えてきた。

第7弾となる今回は、「ロービジョンの日常」を歩く、街歩きロケを敢行。白石が、同じロービジョン者の2人とともに、街を歩き、電車に乗り、コンビニで買い物をしたり、居酒屋で食事をしたり…。「周囲からは不自由なく動けているように見える」からこそ理解されにくい、ロービジョン者が直面する小さな障壁や、その時々の心境を、実際のロケを通して伝える。

＜「ロービジョン（Low Vision）」とは＞

何らかの視覚障害により日常生活が不便になる状態。「全盲（0）」ではないものの「健常（1）」とも異なる、まさに「0と1の間」にいる方の見え方は人によって異なり、周囲に理解されにくいという課題を抱えている。

■文化放送ロービジョンプロジェクト

文化放送では、様々な視覚障害者についての問題や取り組みを紹介してきたシリーズ特別番組『知っていますか？ロービジョン～0と1の間』のほかにも、民放初として1974年より作成している「点字番組表」、同局PR誌「フクミミ」の音訳、社内階段への黄色と黒の斜め縞テープの貼付、到着階を知らせる音声ガイダンスの社内エレベーターへの搭載などに取り組んできたほか、ロービジョン者の視覚に配慮した特設サイトを通じ様々な情報を発信するなど、ロービジョンについての理解促進とそれを取り巻く課題の解決に向け活動を継続している。

シリーズ『知っていますか？ロービジョン～0と1の間』は、ポッドキャストで聴くことができる。

https://podcastqr.joqr.co.jp/episodes?q=%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3

＜参考：作品の受賞履歴＞

・『知っていますか？ロービジョン～0と1の間』（2022年9月放送）

2023年日本民間放送連盟賞 ラジオ部門「教養番組部門」東京地区審査1位作品

・『知っていますか？ロービジョン～0と1の間 Vol.2』（2023年3月放送）

第60回ギャラクシー賞 ラジオ部門 奨励賞受賞

・「文化放送ロービジョンプロジェクト」

第61回ギャラクシー賞 報道活動部門 選奨受賞

【特別番組概要】

■番組名：「文化放送開局記念 『知っていますか？ロービジョン～0と1の間 Vol.7』」

■放送日時：2026年3月20日（金） 午前10時00分～11時00分 （収録番組）

■出演：サヘル・ローズ、白石仁司（文化放送プロデューサー）

■文化放送ロービジョンプロジェクト オフィシャルサイト： https://joqr.co.jp/lp/lowvision/