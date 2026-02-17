

文化放送のポッドキャスト番組『髭男爵 山田ルイ53世のルネッサンスラジオ』は、国内最大級のポッドキャストコンテンツの祭典「JAPAN PODCAST FESTIVAL2026」への参加が決定。『髭男爵 山田ルイ53世のルネッサンスラジオ～あなたの病気はどこから？山田クリニック公開診療スペシャル～』と題し、3月14日（土）午後1時00分から、東京・赤坂の「赤坂サカス広場」で公開収録を行う（入場無料・観覧自由）。

『髭男爵 山田ルイ53世のルネッサンスラジオ』（通称：『ルネラジ』）は、髭男爵 山田ルイ53世が、愚痴・僻み・妬み・嫉み、そして愉快なメールとトークでお送りしている同局の人気ポッドキャストコンテンツ。2008年秋の番組開始以来、908回を迎えた（※2月17日現在）。

リスナーとの濃厚なやり取りで、独自のコミュニティを築いてきた『ルネラジ』が、ついに公式なフェスティバルの舞台に登場する。

普段の配信で「聴いていることを隠したくなる番組」と自虐する当番組が、人気番組が集結する会場でどのような“貴族の振る舞い”を見せるのか、注目だ。

＜髭男爵 山田ルイ53世 コメント＞

「浜松町の人々に虐げられて早20年近く経ちます。どうでしょう。この晴れの舞台で、なんとか赤坂様の優秀なスタッフの目に留まり、この牢獄から救い出して貰えるよう願って止みません……。」

なお、この公開収録ステージの模様は、後日、文化放送「PodcastQR」にて配信予定。

【イベント概要】

■タイトル：

『髭男爵 山田ルイ53世のルネッサンスラジオ～あなたの病気はどこから？

山田クリニック公開診療スペシャル～』 （公開収録）

■実施日時：3月14日（土）午後1時00分～1時45分 （入場無料・観覧自由）

■会場：赤坂サカス広場（東京・赤坂） 「JAPAN PODCAST FESTIVAL2026」会場 STAGE2

■出演：髭男爵 山田ルイ53世

■イベント公式サイト：https://japanpodcastfes.com/

【番組概要】

■番組名：『髭男爵 山田ルイ53世のルネッサンスラジオ』

■配信媒体：文化放送のポッドキャストサイト「PodcastQR」、ほかポッドキャスト各種 （毎週月曜配信）

https://podcastqr.joqr.co.jp/programs/hige

その他、文化放送オリジナルプラットフォーム「ＱｌｏｖｅＲ」でも配信 https://qlover.jp/hige

■出演：髭男爵 山田ルイ53世

■番組メール： hige@joqr.net

■番組X： @Y53noRADIO ※推奨ハッシュタグ： #ルネラジ