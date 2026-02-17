文化放送のエンタメバラエティワイド『レコメン！』（毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分）では、3月30日（月）より、乃木坂46の長嶋凛桜、矢田萌華が月曜パーソナリティを担当することが決定した。

2003年7月から放送を開始し、若年層からの人気を誇る深夜のワイド番組『レコメン！』。この春からは、月曜日の『レコメン！』のパーソナリティに乃木坂46の長嶋凛桜と矢田萌華が就任する。長嶋と矢田は週替わりで出演し、3時間の生放送を担当。初回出演となる3月30日（月）の放送は、長嶋、矢田の二人で担当する。また、両名が単独でレギュラーラジオパーソナリティを務めるのは当番組が初となる。

長嶋と矢田は、ともに2025年2月に6期生として乃木坂46に加入。長嶋凛桜（ながしま りお）は、2007年5月25日生まれ、北海道出身で、特技はフラダンス・弓道、趣味は散歩・読書。何事も全力で楽しむことができる、明るくポジティブな18歳。矢田萌華（やだ もえか）は2008年1月27日生まれ、秋田県出身で、乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」では初選抜にしてセンターを担当（瀬戸口心月とWセンター）。食べること、アニメを見ること、人と話すことが大好きな18歳だ。

パーソナリティ就任にあたり、長嶋凛桜、矢田萌華は以下のようにコメントしている。

【長嶋凛桜】

もともとラジオがとても好きでいろいろな番組を聴いていたのですが、自分がパーソナリティを務めさせていただけるとは思ってもいませんでした。まだ乃木坂46に加入して約1年の私たちに3時間という大きな番組を任せていただけることに感謝していますし、「頑張らないと」と思っています。「自分の3時間をどういう色にしていこうかな？」とわくわくしながら考えています。春からどうぞよろしくお願いいたします！

【矢田萌華】

文化放送で『レコメン！』の生放送を担当させていただくと聞いた時、私は不安や緊張よりも、ワクワクの方が勝っていました。私は人とお話しするのが好きなので、自分の思っていることや日常のちょっとしたことをリスナーの皆さんと共有できる場所をいただけてとても嬉しいです。この3時間、いろいろな方と楽しい思い出を作りたい気持ちでいっぱいです。頑張ります！

文化放送では、乃木坂46が結成して2年目となる2013年4月から、レギュラー番組『乃木坂46の「の」』（以下、『乃木のの』）を放送している。『乃木のの』は乃木坂46にとって初のラジオ冠番組で、1期生から6期生まで毎週様々なメンバーが登場し、彼女たちの「素」の部分に迫ってきた。この春からは『乃木のの』、そして『レコメン！』で、乃木坂46のトークを存分にお届けしていく。

【3月30日からの『レコメン！』番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： 秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む36局ネットで放送

■パーソナリティ：

（月）長嶋凛桜、矢田萌華（乃木坂46） ※初回出演：3月30日（録音放送）

（火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz）

（水）矢吹奈子

（木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉、Aile The Shota、ラブライブ！シリーズ、Girls²、田中れいか