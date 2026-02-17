テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１７日、ミラノ・コルティナ五輪で行われていたノルディックスキー・ジャンプの男子スーパー団体が降雪のため途中で終了したことを報じた。

日本はエースの小林陵侑（チームＲＯＹ）、二階堂蓮（日本ビール）で挑んだが３回目の２人目に入ったところで雪が降り始め、中断を挟んだがさらに強まり打ち切りに。全チームが飛び終えていた２回目までの順位が採用され、日本は６位となった。

スタジオには１９９８年長野五輪で金２、銀１を手にした船木和喜さんが出演。今回の中止判断に「今はいろいろルールも変わって、道具も変わっている」と説明。「ジャンプ台の作り方も変わっていまして、溝のところが人工で作られているんです。スイッチを入れると凍るようなシステムになっている」と加え、また長野五輪では「普通の雪を固めて水をまいて（溝を）作っていた。天然に近いので、雪が降ったとしてもあまり差が生じないので、スピードに影響はするのですが、今のシステムよりは影響が少なかった」と解説。さらに「どうしても水滴の大きさが違ったり、結晶が違ったりすると摩擦が大きくなるんですね。そうすると滑らないんですよ。水滴と板の間に転がってくれないので」と加えた。

コメンテーターを務めるジャーナリストの末延吉正氏は「僕は目覚まし（時計）をかけていて（午前）３時前からずーっと見ていた」「小林さんが最後来るだろう、とね…。だから船木さんの説明を聞くとそうなのかと思うけれども、でもスポーツだからせめて（残り）３人だからもう一回飛ぶだけでも飛ばしてほしかったなって。どうしてもやっぱりやりきれない。７０超えたおじいさんですけど、ちょっと納得できないな」と不満を口に。これに船木さんは「そうなんですよ。もっと声が挙げて言ってください。僕から言えないので」と苦笑いだった。

末延氏は「みんな見ていた人はそう思いますよ！あそこ一番力が入った。きょう番組に来るのをやめようかと思ったくらいです」と納得いかない様子だった。