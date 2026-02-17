アジア株　豪ASXは鉱山などの買いでプラス圏

東京時間13:08現在
香港ハンセン指数　　 26705.94（休場）
中国上海総合指数　 4082.07（休場）
台湾加権指数　　　　 33605.71（休場）
韓国総合株価指数　 5507.01（休場）
豪ＡＳＸ２００指数　　　 8959.90（+22.81　+0.26%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種　 83105.31（-171.84　-0.21%）
シンガポールST指数　 4938.58（休場）
クアラルンプール　総合指数　 1741.26（+1.72　+0.10%）
NZSX　浮動株50　トータルリターン　 13054.93（-62.98　-0.48%）

春節で多くのアジア市場が休場となっている、

豪ASXは鉱山の世界的大手BHPをはじめ鉱山・素材系がしっかりで小幅プラス圏。乳業大手A2ミルクなどもしっかり。ワイン生産最大手トレジャリーワインは大幅続落。不動産、情報技術などの売りが目立ち。総合不動産のストックランド、不動産大手グッドマン、ソフトウェアのワイズテックグローバルなどが軟調。