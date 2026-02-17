アジア株 豪ASXは鉱山などの買いでプラス圏 アジア株 豪ASXは鉱山などの買いでプラス圏

アジア株 豪ASXは鉱山などの買いでプラス圏



東京時間13:08現在

香港ハンセン指数 26705.94（休場）

中国上海総合指数 4082.07（休場）

台湾加権指数 33605.71（休場）

韓国総合株価指数 5507.01（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8959.90（+22.81 +0.26%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83105.31（-171.84 -0.21%）

シンガポールST指数 4938.58（休場）

クアラルンプール 総合指数 1741.26（+1.72 +0.10%）

NZSX 浮動株50 トータルリターン 13054.93（-62.98 -0.48%）



春節で多くのアジア市場が休場となっている、



豪ASXは鉱山の世界的大手BHPをはじめ鉱山・素材系がしっかりで小幅プラス圏。乳業大手A2ミルクなどもしっかり。ワイン生産最大手トレジャリーワインは大幅続落。不動産、情報技術などの売りが目立ち。総合不動産のストックランド、不動産大手グッドマン、ソフトウェアのワイズテックグローバルなどが軟調。

