１２日、重慶市巫山県の「神女大エスカレーター」に乗る人たち。（重慶＝新華社記者／陳誠）

【新華社重慶2月17日】中国重慶市巫山県で春節（旧正月）を前に「神女大エスカレーター」が試験運転を開始した。全長905メートルで、高低差242メートルは80階建てビルに相当する。

巫山県の市街地は山の斜面に築かれ、斜面の上と下は「之」の字型の山道で結ばれている。20年余り前に中心部に長江河畔から斜面中腹までの1136段の階段「神女大道」が整備され、周辺住民の移動が便利になった。

１２日、空から見た重慶市巫山県の「神女大エスカレーター」。（ドローンから、重慶＝新華社記者／陳誠）

県は2024年6月、神女大道へのエスカレーター併設を決定。今年の春節前に完成し、河畔から山頂まで車で1時間の道のりが、エスカレーターなら20分で登れるようになった。試験運転中は無料開放される。

「神女大エスカレーター」はエスカレーター21基、エレベーター8基、動く歩道4基を設置。複数の出入り口が住宅地や学校、病院、商業地区、桟橋などをつないでいる。

１２日、重慶市巫山県の「神女大エスカレーター」に乗ろうと集まった人たち。（重慶＝新華社記者／陳誠）

巫山県には長江三峡の巫峡、神女峰、小三峡などの名所があり、紅葉や幻想的な雲霧の景観で知られる。地元政府は大型エスカレーターが住民の利便を図るだけでなく、新たな観光のランドマークとなることを期待している。エスカレーターの頂上には巫峡や街全体の景観を一望できる展望台が新設されたほか、夜にはライトアップされ、都市の新名所として観光客でにぎわっている。（記者/周文衝、陳誠）