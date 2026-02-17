シンガーソングライターの奥田民生（60）の公式サイトが17日に更新され、体調不良のため、全国ツアーの岡山、京都公演を延期することを発表した。

サイトでは「今週末に予定しております『MTRYツアー2026“春 Ooh La La”』の下記2公演ですが、本人の体調不良のため、やむなく開催を延期とさせていただきます」と報告。延期となるのは2月20日(金)【岡山】倉敷市民会館、2月22日(日)【京都】ロームシアター京都 メインホールの2公演。

「楽しみにお待ちいただいていました皆様には、直前のお知らせとなりましたこと、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

振替日程については「準備が出来次第、後日詳細をお知らせいたします」としたうえで「各公演のチケットは、そのまま振替公演でご使用頂けますので大切に保管をお願いします」と呼びかけた。

「ご来場が叶わず払い戻しをご希望のお客さまにも、追って払い戻し対応をさせて頂きます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご了承の程、何卒よろしくお願い申し上げます」と記した。