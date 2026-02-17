文化放送は17日、東京・浜松町の同局で定例会見を行い、人気番組「レコメン！」（月〜木曜後10・00）の月曜パーソナリティーに「乃木坂46」6期生の長嶋凛桜（18）と矢田萌華（18）が決定したと発表した。

2003年から始まった長寿番組で、現在月曜日は俳優の駒木根葵汰（26）が担当している。長嶋と矢田は週替わりで出演し、それぞれが単独で3時間の生放送を担当する。初回3月30日放送については、2人で放送を行う。

起用理由について同局の加藤慶コンテンツ局長は「ラジオ適正。一言で言うと人に関心があり、好奇心が強いというところ。事務所さんと相談して決めさせていただいた」と語った。

田中博之社長は「2人とも地頭と基本的な知識はお持ちだと思う。ラジオはうそをつくとすぐに見透かされる。何か知らないことがあれば、知らないと言う。正直に聞いている方と向かい合って、一緒に3時間の生放送をリスナーと一緒に育てていって欲しい」と期待を寄せた。

矢田は40枚目のシングル「ビリヤニ」で初選抜にしてダブルセンターの一角を務めることが発表されている。