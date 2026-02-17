【エアイン＜限定＞ベイマックスデザイン】 2月24日発売予定 価格：各286円（全5種） 【Clutto くるっと＜限定＞ベイマックスデザイン】 3月30日発売予定 価格：各330円（全5種）

サンスター文具は、プラスと協業し、ディズニー映画のキャラクター「ベイマックス」の限定デザイン消しゴム2種類、「エアイン＜限定＞ベイマックスデザイン」全5種を2月24日に、「Clutto くるっと＜限定＞ベイマックスデザイン」全5種を3月30日にそれぞれ発売する。価格は前者が各286円、後者が各330円。

今回発売されるのは、ロングセラー消しゴム「エアイン」の「消すを楽しむ」シリーズと、使いきるまで握りやすい繰り出し式のケース消しゴム「Clutto くるっと」の限定デザイン。「エアイン＜限定＞ベイマックスデザイン」は、使っていくと側面が削れて徐々に丸みを帯び、まるでベイマックスのようなフォルムの消しゴムが現れる。

□「エアイン」の商品ページ

一方の「Clutto くるっと＜限定＞ベイマックスデザイン」は、従来の消しゴムの「小さくなると使いにくい」「紙のケースが破れる」という声に応えた新方式のケース入り。ベイマックスを散りばめたネオンカラーのカラフルな5種類のケースがラインナップされている。

□「Clutto くるっと」の商品ページ




