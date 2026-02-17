【JOJO/Lithograph works 1】 抽選販売期間：2月19日0時～2月22日23時59分 価格：495,000円

荒木飛呂彦「空条承太郎／スタープラチナ」（2025・リトグラフ）

【拡大画像へ】

集英社は、荒木飛呂彦氏が描き下ろした9点のリトグラフ作品のうち、3点のセットを「JOJO/Lithograph works 1」として、集英社マンガアートヘリテージ公式サイトにて抽選販売する。抽選販売期間は2月19日0時から2月22日23時59分まで。価格は495,000円。

荒木飛呂彦「JOJO/Lithograph works 1」(ed.100 リトグラフ）

空条承太郎／スタープラチナ、DIO／ザ・ワールド、東方仗助／クレイジー・ダイヤモンドの3作品セット。プリントには印判でのサインが施されており、ブロックチェーン連携販売証明書（嘉瑞工房による活版印刷・NFCタグシール連携)が同梱されている。収蔵ケースは、グムンドゴールド-FS（プラチナ）に銀箔押しされている。

作品サイズ：A2（594mm x 420mm）

使用用紙：アルシュ

□荒木飛呂彦「JOJO/Lithograph works 1」公式ページ

空条承太郎／スタープラチナ、DIO／ザ・ワールド、東方仗助／クレイジー・ダイヤモンドの3作品セット

収蔵ケースは、グムンドゴールド-FS（プラチナ）に銀箔押し

ブロックチェーン連携販売証明書（嘉瑞工房による活版印刷・NFCタグシール連携)を同梱

集英社マンガアートヘリテージ トーキョーギャラリーで作品を展覧中

荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険 / Lithograph & Lenticular Works」が、麻布台ヒルズの集英社マンガアートヘリテージ トーキョーギャラリーで、2月23日まで「JOJO/Lithograph works 1」に収録されている2作品を見ることできる。

荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険 / Lithograph & Lenticular Works」

第1期：1月8日～2月23日

第2期：3月3日～4月19日

第3期：4月28日～6月28日

会場：集英社マンガアートヘリテージ トーキョーギャラリー

住所：105-0001 東京都港区虎ノ門5－8－1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA B1

アクセス：地下鉄日比谷線「神谷町駅」5出口より、徒歩約1分

営業時間：11:00～20:00