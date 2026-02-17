「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１７日午後１時現在で任天堂<7974.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



任天堂は足もと反落となっているが下値では押し目買いが厚く下げ幅は限定的。株価は２月６日に昨年来安値８３２６円をつけた後も底値圏でもみ合う展開となっている。ただ、昨年来高値の１万４７９５円から４３％の大幅な調整を入れていることで、ここは買い場と見る向きもいるようだ。足もとの業績は「スイッチ２」の貢献によって好調に推移しており、２６年３月期営業利益は前期比３１％増の３７００億円を見込んでいる。



出所：MINKABU PRESS