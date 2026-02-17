昨年に全治8〜10か月の大怪我…新潟が27歳MFとの契約更新&3月上旬の合流を報告
アルビレックス新潟は17日、MFダニーロ・ゴメス(27)と2026シーズンの契約更新に合意したことを発表した。
ブラジル出身の同選手は昨年7月の試合で負傷し、右膝前十字靭帯損傷、外側側副靭帯損傷、内側半月板損傷と診断。手術を受け、全治約8〜10か月の見込みと報告されていた。
契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、次のようにコメントしている。
「2026シーズンもアルビレックス新潟の一員として戦えることを心から嬉しく、感謝しています」
「昨シーズンは、新潟に関わるすべての方にとって悔しい結果に終わりました。個人としても、右膝の怪我によってチームが一番苦しい時にピッチに立てなかったことが、何よりも辛く、申し訳ない気持ちでいっぱいです」
「現在、復帰に向けて懸命にリハビリを続けています。チーム練習への合流にはもう少し時間が必要ですが、焦らず、一刻も早く皆さんの前でプレーできるよう、毎日全力で取り組んでいます。必ず強くなって戻ってきます」
クラブによると、チームへの合流は3月上旬を予定しているという。
