Mrs. GREEN APPLE¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡Ölulu.¡×MV¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①»£±Æ¹ç´Ö¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥ß¥»¥¹Âç¿¹¡¦Æ£ß·¡¦¼ã°æ②Mrs. GREEN APPLE¡Ölulu.¡×MV③¡Ölulu.¡×MV Behind the Scenes
¢£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡£Mrs. GREEN APPLE¡Ölulu.¡×MV»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«
Mrs. GREEN APPLE¤¬1·î12Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ölulu.¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¥Õ¥§ー¥º3¡ÉºÇ½é¤Î¿·¶Ê¡£MV¤Ï¡ÖÎØ²öÅ¾À¸¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë°áÁõ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÅ»¤Ã¤¿3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ölulu.¡×MV Behind the Scenes¤è¤ê¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¡É¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡£Âç¿¹¸µµ®¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊÑ´é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Áð¸¶¤Ç²¿¤«¤ò½¦¤¦Æ£ß·ÎÃ²Í¤Î¸å¤í¤«¤é¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ£ß·¤È¼ã°æ¤¬ÍÓ¤Î·²¤ì¤òÄ¯¤á¤ë¥·ー¥ó¤â¡£¼ã°æ¤ÏÍÓ¤òÊú¤¤·¤á¥ï¥·¥ã¥ï¥·¥ã¤ÈÉï¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Æ£ß·¤¬¡È¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¡É¤ò²ó¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤òÈäÏª¡£Âç¿¹¤ÏÉé¤±¤¸¤È¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤òÎ©¤Æµ»¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤Æ¤¤¤ë¡£
3¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÆ°²è¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶ÏÂ¤à¡×¡ÖMV¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¾Ð¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤óÊÑ´éÂ¿¤á¾Ð¡×¡Ö¥¢¥´µ®¤¤¤¿£÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥ß¥»¥¹ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÆ°ÊªÉï¤Ç²ó¤·¤Æ¤ë¼ã°æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÁû¤¬¤·¤¹¤®¤ë¤Û¤ó¤Þ¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¡¢ÎÎ°èÅ¸³«¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¤Î´éÌÌ±¿Æ°¿À·Ð¤è¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ó¤ë¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¥Ä¥Ü¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£