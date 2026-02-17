NHK『うたコン』で、昭和歌謡の金字塔・阿久悠を特集！フィンガー5の晃と日向坂46による「学園天国」のパフォーマンスも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月24日放送のNHK総合『うたコン』にて、昭和歌謡の黄金期を築き上げた希代のヒットメーカー・阿久悠

の特集が放送される。

■曲順

「津軽海峡・冬景色」石川さゆり ソプラノサックス：上野耕平

「北の螢」森進一

「宇宙戦艦ヤマト」ささきいさお

「思秋期」岩崎宏美

「居酒屋」丘みどり 青山新 原曲：五木ひろし＆木の実ナナ

「勝手にしやがれ」礼真琴 原曲：沢田研二

「個人授業」晃（フィンガー5）

「学園天国」晃（フィンガー5）日向坂46

「誓い」平原綾香

「無償の愛」森進一

「クリフハンガー」日向坂46

■「宇宙戦艦ヤマト」も阿久悠が作詞を担当

昭和歌謡の黄金期を築き上げた希代のヒットメーカー・阿久悠。

番組では、阿久が手がけた昭和を代表する名曲の数々を貴重映像で振り返り、阿久と深い親交のあった歌手たちが阿久との思い出や作品の魅力を語り合う。

石川さゆりは、発表から50年、歌手人生の転機となった「津軽海峡・冬景色」を、サックス奏者・上野耕平とスペシャル共演。デビュー60年の森進一は、1984年（昭和59年）の紅白で披露し、阿久が絶賛した「北の螢」を熱唱。さらに、ささきいさおが「宇宙戦艦ヤマト」、岩崎宏美が「思秋期」、丘みどりと青山新が「居酒屋」を披露する。

70年代に大ブームを巻き起こした伝説のアイドル「フィンガー5」の晃は、日向坂46とともに「個人授業」「学園天国」のミリオンヒットメドレーをパフォーマンス。そして、元宝塚星組トップスターの礼真琴が初登場、沢田研二の大ヒット曲「勝手にしやがれ」のカバーに挑戦する。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

02/24（火）19:57～20:42

※NHKONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※2月３日収録＠NHKホール

司会：谷原章介 石橋亜紗アナウンサー

出演：青山新、晃（フィンガー5）、石川さゆり、岩崎宏美、丘みどり、ささきいさお、日向坂46、平原綾香、森進一、礼真琴

