つんく♂が自身のXで、timeleszの菊池風磨と寺西拓人と寄り添うオフショットを公開した。3人は2月15日からNetflixで独占配信されている『timelesz project -REAL- VOL2』で共演している。

【写真＆動画】つんく♂・菊池風磨・寺西拓人“タイプロ”オフショット＆ティザー映像

■つんく♂から音楽制作を学んだ菊池＆寺西

つんく♂は自身のnoteに「『timelesz project』の収録を終えて。12年越しで菊池風磨くんと会えた日のこと。」と題した文章を公開。その告知ポストを「読んでね！」とリポストするとともに、3ショットを披露している。

メガネ姿で弾けた表情でサムズアップするつんく♂。そこに寄り添うようにニッコリ笑顔でサムズアップする菊池。寺西も、やさしく微笑みながらサムズアップしている。

コメント欄には「すごいメンツ」「こんな並びが見られるなんて」「ハロヲタ兼timeleszファンだからうれしい」などといったファンの声が続々と到着。

なお、timelesz公式YouTubeチャンネルでは、ティザー映像を公開。「菊池風磨・寺西拓人は、表現の幅を広げるべく、2人で楽曲制作に挑戦。数々のヒットソングを生み出してきたつんく♂のもとを訪れ、音楽制作の真髄を学ぶ」という説明も添えられており、3人の対談を垣間見ることができる。

■『timelesz project -REAL- VOL2』オフショット

■『timelesz project -REAL- VOL2』ティザー映像

