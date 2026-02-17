ミラノ・コルティナ冬季五輪が開催されており、連日熱戦が繰り広げられている。日本勢は各競技で奮闘を見せ、“メダルラッシュ”に沸いている。

■スノボ村瀬は2冠獲得を目指す

16日（日本時間17日）に行われたフィギュアスケートのペア・フリーで会場を沸かせたのが、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）だ。ショートプログラム（SP）5位スタートとなった“りくりゅう”だが、フリーではミスのない完璧な演技を披露。フリーで世界新となる158.13点を記録し、合計231.24点で同種目日本勢初の金メダルを獲得した。

フィギュアスケートの三浦璃来・木原龍一ペア（C）Getty Images

このメダル獲得により、今大会の日本勢は金4個、銀5個、銅9個の計18個。前回北京大会で記録した1大会最多記録に並び、歴史的な大会となっている。

今後も、今大会ですでに2種目（女子1000メートル、500メートル）でメダルを獲得している高木美帆（TOKIOインカラミ）が出場する女子団体追い抜きや1500メートル、坂本花織（シスメックス）らが出場するフィギュアスケート女子、さらにスノーボード・ビッグエアで金メダルに輝いた村瀬心椛（TOKIOインカラミ）のスロープスタイルなどが控えており、過去最多記録を更新する可能性は十分にある。

日本勢が連日躍動し、メダルラッシュに沸く今回のミラノ五輪。過去最多更新となる19個目のメダルを獲得するのは誰か。今後の戦いにも注目が集まる。