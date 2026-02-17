アイドルグループSTU48の工藤理子（23）が、16日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。STUメンバーとしてグラビア界に進出した経緯を語った。

番組には工藤のほかに現在グラビアアイドルとして活躍する森脇梨々夏、榎原依那が出演し、現在の仕事内容などを語った。見届け役として、錦鯉の渡辺隆も出演した。

工藤は「STU48っていうAKBさんの姉妹グループに所属しているので、普段は広島で活動して、個人でお仕事もたくさん挑戦させていただいて、その中にグラビアがあるって感じで」と説明した。

MEGUMIは「（グラビアが）やりたかったの？」と聞くと、工藤は「やりたかったです。憧れで。でもSTUが水着グラビアがNGなんですよ」と明かした。

渡辺は「そうなんだ…」と小声で反応し、「個人だったらいいってこと？」と質問した。工藤は「直談判をめちゃくちゃして、私だけ…」とグラビア活動をしていると明かした。

渡辺は「まだ議論されている最中ってこと？」と聞くと、工藤は「結果が出て、私はOKに」と答え、MEGUMIから「すばらしい。かっこいいわ」と褒められた。