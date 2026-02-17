はるな愛（53）キンタロー。（44）が17日、都内で、ダイエットサポートサプリメント「酵水素328選」PRイベントに出席した。

2人ではるな愛の持ちネタ“エアあやや”を披露した。“エア芸”で共通する2人だが、「愛さんはすごくキラキラしていて、ああなりたいと思っていた」とし、「六本木の街を連れ回してくれた」と、独特な言い回しで愛情を示した。

キンタロー。は前田敦子のものまねでブレーク。「デビューしたての頃は、わりと嫌がられるタイプだった」。だが、「徐々に認めざるを得ない風潮で。認めないと（本人が）器が小さいと言われるようになってきた」と、世間の変遷を感じていることを明かした。

アンジェリーナ・ジョリーのものまねも「関係者から“絶対にやるな”と言われてけど、本人の前で薄らやりました」と告白。「実はあなたのものまねをやらせてもらっているんです」と薄らものまねをいれて話すと、「1個だけ苦手なことがあって、それがコメディーなの。だからコメディーをやってるあなたを尊敬するわ」と返答されたという。キンタロー。は「だから公認なんです！」と胸を張った。