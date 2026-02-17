シンガー・ソングライター奥田民生（60）の公式HPが17日に更新。ライブの延期を発表した。

公式HPでは「いつも奥田民生を応援いただき、誠にありがとうございます」とした上で「今週末に予定しております『MTRYツアー2026“春Ooh La La”』の下記2公演ですが、本人の体調不良のため、やむなく開催を延期とさせていただきます」と告知。「楽しみにお待ちいただいていました皆様には、直前のお知らせとなりましたこと、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます」としている。

開催が延期となる公演は2月20日の岡山・倉敷市民会館、22日の京都・ロームシアター京都メインホールの2公演。「振替日程に関しましては準備が出来次第、後日詳細をお知らせいたします。各公演のチケットは、そのまま振替公演でご使用頂けますので大切に保管をお願いします。また、ご来場が叶わず払い戻しをご希望のお客さまにも、追って払い戻し対応をさせて頂きます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご了承の程、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。