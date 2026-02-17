ソフトバンク・山川穂高内野手が１７日、２年ぶり５度目の本塁打王へ向け、練習漬けの１年を宣言した。この日の朝の体重は１０４・８キロで昨年より約１０キロの減量に成功。「今年は朝から晩まで練習して、休みの日も球場来てやるというのを一番の目標にしてますので。そのための体はできたかなと思います」と、とにかくバットを振りまくる考えを明かした。

「（シーズン中は）ホームだったら早出の枠があるので、もちろんそこからやります。試合終わった後も、３０分から１時間ぐらい打って。ビジター（の試合）は今まで自分の中でトライしたことなかったんですけど、ビジターにも（球場の送迎用の個人契約の）運転手さん連れていきます。（個人）トレーナーさんは連れていってますけど、運転手さんも連れていって、車を借りて、早めに行って、そこで打って。で、試合をして、またそこで打って。そこでシャワー浴びて帰って、帰りながらどこかでご飯食べて、ホテルついたら寝る」と、遠征先でも猛烈に振り込むつもりだ。

「個人の思いとしては４番で僕がホームランも打点も日本で一番稼いで、独走で優勝するのが一番だと思うので、そこに向かって練習したいと思います」と意気込んだ。